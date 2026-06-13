De Preguinho a Vini Jr; saiba os jogadores que fizeram os primeiros gols do Brasil em Copas

O camisa 7 fez a estreia de gols para a Seleção no jogo que terminou 1 a 1 contra o Marrocos neste sábado (13)

Neste sábado (13) o atacante Vini Jr foi o primeiro a marcar para o Brasil na Copa do Mundo de 2026 em jogo de estreia contra o Marrocos.

Além dele, Preguinho foi quem fez o gol de estreia do Brasil em Copas do Mundo em 1930, na edição que aconteceu no Uruguai.

Ronaldo Fenômeno balançou a rede pela primeira vez para o início do penta do Brasil em 2002. Já Neymar Jr fez a estreia de gols para a Seleção em 2014, edição que o país foi eliminado pela Alemanha na semifinal na histórica goleada do 7 a 1.

Preguinho – 1930

João Coelho Neto, conhecido como Preguinho, foi o autor do primeiro gol nacional na derrota para a Iugoslávia por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai, durante a primeira edição da Copa do Mundo, em 1930.

A seleção, que estreava na competição, no Estádio Parque Central, já perdia por 2 a 0 na etapa inicial, gols de Tirnanic e Bek. O lance histórico para o futebol brasileiro veio aos 17 minutos do segundo tempo. Preguinho, jogador do Fluminense e primeiro capitão nacional em Copas, balançou as redes do goleiro iugoslavo Milovan Jakšić.

Leônidas da Silva – 1934 e 1938

Já na Copa de 1934, na Itália, o primeiro a marcar para o Brasil foi Leônidas da Silva. Porém, não foi um bom campeonato para o time brasileiro. Aos 30 minutos de jogo, a Seleção brasileira já perdia por 2 a 0 para a Espanha, ambos os gols marcados por Iraragorri.

Só aos 27 minutos da etapa final do jogo Leônidas começou a escrever seu nome na história ao marcar o único gol da seleção brasileira. A derrota eliminou o Brasil logo na estreia, impondo ao país a sua pior campanha em Copas do Mundo.

Em 1938 o atacante marcou mais uma vez seu nome na história do futebol brasileiro e fez o primeiro gol do Brasil na Copa que aconteceu na França. O feito ocorreu contra a Polônia, no dia 5 de junho, aos 18 minutos do primeiro tempo. O histórico confronto terminou com a vitória brasileira por 6 a 5, após a prorrogação.

Ademir de Menezes – 1950

O primeiro gol brasileiro na copa de 1950, que aconteceu no Brasil, ocorreu na partida de estreia da contra o México, no dia 24 de junho, no Estádio do Maracanã. Na época, o time brasileiro comandado pelo técnico Flávio Costa venceu a partida em uma goleada de 4 a 0.

A partida entre Brasil e México foi o jogo inaugural da edição. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Ademir de Menezes balançou as redes pela primeira vez na competição, iniciando a trajetória do Brasil no torneio.

Baltazar – 1954

Em 1954 o gol de estreia do Brasil foi marcado pelo atacante Baltazar. O gol ocorreu na partida de estreia da Seleção que pelo segundo ano consecutivo foi contra o México, no dia 16 de junho. O jogador abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo em mais uma goleada brasileira por 5 a 0.

Mazzola – 1958

Já em 1958 o também atacante Mazzola (José Altafini) foi o responsável pelo primeiro gol brasileiro. Na partida de estreia contra a Áustria, a vitória brasileira por 3 a 0 ocorreu no dia 8 de junho, no estádio Rimnersvallen, em Uddevalla, na Suécia.

Após receber um passe cruzado de Zagallo, Mazzola finalizou de pé direito para abrir o placar na vitória brasileira aos 38 minutos de primeiro tempo.

Zagallo – 1962

Na Copa do Mundo de 1962 o grande jogador Mário Jorge Lobo Zagallo, o Zagallo, aos 11 minutos do segundo tempo marcou o primeiro gol para o Brasil. O gol ocorreu no jogo de estreia, mais uma vez contra o México, disputado no dia 30 de maio, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

Zagallo abriu o placar de cabeça após receber um cruzamento do craque Pelé, que mais tarde ampliaria o placar para garantir a vitória brasileira por 2 a 0.

Pelé – 1966

O rei Pelé marcou a edição de 1966 ao fazer o primeiro gol da Seleção aos 15 minutos do primeiro tempo. O gol aconteceu também na partida de estreia contra a Bulgária, no dia 12 de julho, no estádio Goodison Park, em Liverpool. O Rei do Futebol abriu o placar cobrando uma falta potente. Mais tarde, Garrincha também marcou de falta para definir a vitória por 2 a 0.

Rivellino – 1970

Rivellino marcou o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 1970 aos 24 minutos do primeiro tempo

O gol aconteceu na partida de estreia contra a Tchecoslováquia, no dia 3 de junho, no Estádio Jalisco, em Guadalajara. Rivellino empatou o jogo com uma cobrança de falta fortíssima — lance que lhe rendeu o apelido de “Patada Atômica” —, iniciando a virada que terminou em goleada por 4 a 1.

Jairzinho – 1974

O primeiro gol do Brasil na Copa de 1974 foi de Jairzinho. Marcado com um chute de pé direito aos 12 minutos do primeiro tempo, no jogo contra o Zaire (atual República Democrática do Congo), que já era a terceira partida da Seleção no campeonato. Após dois empates sem gols nas primeiras rodadas contra a Iugoslávia e a Escócia.

A jogada começou com um cruzamento na área feito pelo lateral-esquerdo Marinho Chagas. O zagueiro Luís Pereira subiu para cabecear e acabou ajeitando a bola para Jairzinho, que finalizou de primeira para abrir o placar. A partida terminou com vitória brasileira por 3 a 0.

Reinaldo – 1978

Na Copa de 1978, Reinaldo foi quem balançou a rede pela primeira vez para o Brasil. O lance aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo contra a Suécia, após aproveitar um erro da defesa adversária dentro da grande área.

A jogada começou com um cruzamento longo do lateral-direito Toninho da lateral em direção à área. O zagueiro sueco tentou afastar a bola de cabeça, mas acabou falhando no corte. A bola sobrou livre para Reinaldo, que dominou com o pé esquerdo e, mesmo desequilibrado e pressionado pelo goleiro Hellström, finalizou de bico com o pé direito. O gol garantiu o empate por 1 a 1 na estreia do Brasil.

Sócrates – 1982 e 1986

O gol de estreia do Brasil na Copa de 1982 foi de Sócrates e marcado com um chute forte de fora da área no ângulo direito, aos 30 minutos do segundo tempo, na vitória por 2 a 1 contra a antiga União Soviética.

A jogada começou com uma roubada de bola da defesa brasileira. Sócrates avançou pelo meio, driblou o primeiro marcador soviético para a direita, limpou um segundo defensor com mais um corte para o mesmo lado e, da entrada da grande área, soltou uma bomba de pé direito. O chute entrou exatamente no ângulo do lendário goleiro Rinat Dasaev, empatando uma partida que a Seleção Brasileira venceu logo em seguida.

O primeiro gol da Seleção em 1986 também foi de Sócrates. Marcado de cabeça aos 17 minutos do segundo tempo, na vitória por 1 a 0 contra a Espanha na estreia do Brasil, a jogada começou com um chute forte do atacante Careca de fora da área.

A bola carimbou o travessão do goleiro Zubizarreta e subiu bastante. Sócrates, que acompanhava o lance de perto, aproveitou o rebote e testou firme para o fundo das redes vazias, garantindo os três pontos para a Seleção Brasileira no Estádio Jalisco.

Careca – 1990

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Antônio de Oliveira Filho, o Careca, marcou para o Brasil pela primeira vez na Copa de 1990. Após uma jogada individual de raça dentro da grande área, na vitória por 2 a 1 contra a Suécia.

O lance começou com um lançamento longo do volante Dunga. Careca disputou a bola no alto com o zagueiro sueco Larsson, ganhou a jogada na força física, invadiu a área pelo lado esquerdo e, mesmo sem muito ângulo, finalizou rasteiro de pé esquerdo. A bola passou por baixo do goleiro Thomas Ravelli para abrir o placar na estreia do Brasil.

Romário – 1994

Romário foi o autor do primeiro gol brasileiro na Copa do Mundo de 1994. O lance aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo, de bico com o pé direito, na vitória por 2 a 0 contra a Rússia na estreia do Brasil.

A jogada começou com um escanteio cobrado pelo lateral-esquerdo Bebeto pelo lado direito de ataque. A bola viajou em meia-altura em direção à primeira trave. Romário se antecipou ao marcador russo e, de forma genial e rápida, usou o bico da chuteira direita para desviar a bola rasteira, sem dar chances de defesa para o goleiro Dmitri Kharine.

César Sampaio – 1998

O primeiro do Brasil na Copa de 1998 foi de César Sampaio e marcado de cabeçajá aos 4 minutos do primeiro tempo, no jogo de abertura contra a Escócia. A vitória foi do Brasil por 2 a 1. Esse lance entrou para a história como o primeiro gol de todo o Mundial de 1998.

Ronaldo – 2002

Já na Copa do Mundo de 2002, o autor do primeiro gol foi Ronaldo fenômeno. De pé direito, de primeira, aos 5 minutos do segundo tempo, na vitória por 2 a 1 contra a Turquia na estreia do Brasil.

Kaká – 2006

Já Kaká marcou a estreia do Brasil nos gols na Copa de 2006. O lance foi marcado com um chute forte de perna esquerda no ângulo, aos 43 minutos do primeiro tempo, na vitória por 1 a 0 contra a Croácia.

Maicon – 2010

Maicon na Copa de 2010 foi quem marcou primeiro para o Brasil, com um chute quase sem ângulo direto para a rede, aos 10 minutos do segundo tempo, na vitória por 2 a 1 contra a Coreia do Norte.

Neymar – 2014

Em chute rasteiro na Copa de 2014 no Brasil, Neymar Jr fez o primeiro gol para a Seleção. Marcado de fora da área de perna esquerda, aos 29 minutos do primeiro tempo, na vitória por 3 a 1 contra a Croácia também na estreia do Brasil.

Philippe Coutinho – 2018

Na Copa de 2018 o primeiro gol brasileiro foi marcado aos 20 minutos, por Philippe Coutinho, com um chute colocado de fora da área no ângulo direito. A partida acabou empatada por 1 a 1 contra a Suíça na estreia do Brasil.

Richarlison – 2022

No Catar, Richarlison marcou o primeiro para o Brasil aos 17 minutos do segundo tempo, aproveitando um rebote do goleiro, na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia na estreia do Brasil.

O lance começou com uma jogada individual de Neymar, que invadiu a área pela esquerda e acabou travado pela defesa sérvia. A bola sobrou limpa para Vinícius Júnior, que bateu cruzado e rasteiro. O goleiro Vanja Milinković-Savić espalmou para o meio da área, e Richarlison, bem posicionado como centroavante, se antecipou à marcação para empurrar de pé direito para o fundo da rede.

Vini Jr – 2026

Já Vinícius Jr foi o primeiro jogador a balançar a rede para o Brasil nos EUA, no jogo de estreia da Seleção contra o Marrocos. A Copa de 2026 acontece nos EUA, Canadá e México.

Após a seleção marroquina abrir o placar, o Brasil reagiu quando o volante Bruno Guimarães avançou pelo lado esquerdo e fez o passe. Vini Jr. dominou na ponta esquerda, partiu para cima da marcação, cortou para dentro em direção ao meio da grande área e soltou uma bomba cruzada. A finalização foi parar no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Bono, garantindo o gol de empate da Seleção brasileira.