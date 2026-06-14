Do 7 a 1 à renovação: relembre a trajetória da Alemanha até a Copa

12 anos após o tetra, os alemãesapostam na mescla de jovens talentos com experiencia para fazer bonito em 2026

No momento, a confederação ocupa a décima colocação no ranking da Fifa

A Alemanha chega para a Copa do Mundo de 2026 com uma seleção forte, após o título conquistado em 2014 e as decepções caindo nas fases de grupo de 2018 e 2022. No momento, a confederação ocupa a décima colocação no ranking da Fifa.

Em 2014, a Alemanha chegou à Copa com um dos melhores meios-campos do mundo, com lendas como Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Phillip Lahm, que também passou a fazer a lateral direita no fim da competição.

Avançando em primeiro lugar no grupo G, após bater os EUA e Portugal, e empatar com Gana. Na fase eliminatória, passou pela Argélia por 2 a 1 e eliminou a França, que já mostrava suas credenciais do título que veio em 2018, por 1 a 0.

Mas o que marcou mesmo aquela Copa foi a goleada de 7 a 1 aplicada no Brasil, país-sede, no Mineirão. Foi a maior goleada que a Seleção Brasileira já sofreu. Na final, o time de Joachim Löw enfrentou a Argentina de Lionel Messi.

Depois de um jogo apertado, que só acabou na prorrogação, a seleção argentina desperdiçou diversas chances. Na prorrogação, o jogo foi decidido por um gol de Mario Götze, que tinha entrado no lugar de Miroslav Klose, que tinha se tornado o maior artilheiro da história das Copas justamente contra o Brasil, com 16 gols marcados.

A Alemanha se tornou tetracampeã no Estádio do Maracanã, com um elenco em auge físico, e em breve teria um ciclo de renovação.

Campanha em 2014

Fase de Grupos: Alemanha 4×0 Portugal

Fase de Grupos: Alemanha 2×2 Gana

Fase de Grupos: EUA 0x1 Alemanha

Oitavas de final: Alemanha 2×1 Argélia

Quartas de Final: França 0x1 Alemanha

Semifinal: Brasil 1×7 Alemanha

Final: Alemanha 1×0 Argentina

2018

Durante a Euro de 2016, a Alemanha já mostrava os sinais da entressafra que passaria nos próximos anos. Passou nos pênaltis por uma Itália que nem iria para a Copa seguinte e foi eliminada pela França nas semis.

Apesar disso, a seleção se classificou para a Copa com sobra nas eliminatórias. Para a disputa de 2018, dos 23 convocados em 2014, restavam apenas 9 jogadores. Ainda sob o comando de Löw, a falta de experiência falou mais alto.

Perdendo para o México e Coreia do Sul, vencendo apenas a Suécia, a Alemanha caiu na fase de grupos, ficando em último no grupo F.

Joachim Löw tentou afastar medalhões (como Müller, Boateng e Hummels), gerando enorme crise interna. A equipe acumulou resultados históricos negativos, incluindo um 6 a 0 para a Espanha na Nations League de 2020.

Na Eurocopa 2020 (disputada em 2021 devido à pandemia), a Alemanha caiu nas oitavas de final para a Inglaterra (2 a 0), marcando o fim da era Löw após 15 anos.

Campanha em 2018

Fase de Grupos: Alemanha 0x1 México

Fase de Grupos: Alemanha 2×1 Suécia

Fase de Grupos: Coreia do Sul 2×0 Alemanha

Ciclo 2022

Ex-auxiliar de Löw e multicampeão com o Bayern de Munique, Hansi Flick assumiu com a promessa de resgatar o futebol ofensivo. O início foi avassalador, com 8 vitórias consecutivas, mas o desempenho ruiu no momento mais importante.

Chegando à Copa, a Alemanha teve novamente um péssimo desempenho. Perdeu para o Japão em uma virada histórica na estreia, empatou com a Espanha e venceu a Costa Rica, ficando em 3º do Grupo E. Flick permaneceu no comando até 2023, até ser demitido após derrota por 4 a 1 em amistoso em solo alemão.

Campanha em 2022

Fase de Grupos: Alemanha 1×2 Japão

Espanha 1×1 Alemanha

Costa Rica 2×4 Alemanha

Ciclo 2026

ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sediando a Euro 2024 e já sob o comando do técnico Julian Nagelsmann, a equipe mostrou sinais concretos de evolução. Impulsionada por talentos consolidados e pela nova geração, a Alemanha apresentou um futebol muito mais agressivo e competitivo, mas caiu nas quartas de final para a eventual campeã, Espanha.

Competição marcou a última dança do veterano e tetracampeão Toni Kroos, um dos maiores meias da história do futebol alemão. Desde então, a seleção vive certa empolgação, mesclando veteranos com jovens talentos.

Venceu todos os amistosos que disputou em preparação para a Copa do ano de 2026, e aposta nos jovens talentos de Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz para reacender as esperanças de título.

Confira os convocados da Alemanha para a Copa do Mundo

Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nubel (Stuttgart)

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle)

Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart)

Atacantes: Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle).