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Copa do Mundo

Endrick fala de Ancelotti e exalta Neymar: ‘Um dos capitães da Seleção’

Atacante de 19 anos vive sua primeira Copa do Mundo
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Jogador da Seleção Brasileira Endrick durante entrevista coletiva nos Estados Unidos.
Jogador da Seleção Brasileira Endrick durante entrevista coletiva nos Estados Unidos. Rafael Ribeiro / CBF

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), no hotel The Ridge, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Endrick falou sobre a convivência com o técnico Carlo Ancelotti, que já o treinou em sua época do Real Madrid. Conforme o atacante da Seleção Brasileira, o treinador está tendo um ótimo encaixe com a equipe canarinha, assim como tinha no clube espanhol.

É uma convivência maravilhosa. Foi meu primeiro treinador quando cheguei na Europa. Para mim, foi uma das melhores experiências tê-lo como primeiro treinador. Foi incrível, pude aprender com ele e com o staff dele, que é muito bom. Com a Seleção, não está sendo diferente.

Nos quatro jogos da Seleção até aqui, o atacante entrou na segunda etapa das vitórias sobre Haiti, Escócia e Japão. Mesmo destacando que quer ser titular do grupo, Endrick falou da concorrência com os demais jogadores, na visão dele, muito preparados para o duelo contra a Noruega.

É um grande jogo, com grandes jogadores e os dois times querendo buscar a vitória a todo momento; não tenho dúvida de que vai ser maravilhoso. Espero que a gente possa fazer um bom jogo. Estamos buscando sempre melhorar, fazer o que o Mister pede e entrar bem em todos os jogos, porque sabemos que agora não tem margem para erro.

O atacante de 19 anos, participando de seu primeiro Mundial, ainda destacou o aprendizado ao lado de grandes jogadores, como Neymar, que está em sua quarta Copa do Mundo.

É muito importante conversar com essas pessoas, que são os capitães da Seleção. Não só o Ney, mas Marquinhos, Casão, Alisson. Estar com esses jogadores por perto e pegar experiência com eles é uma coisa maravilhosa.

Rayan

Amigos de longa data, Endrick e Rayan eram rivais desde as categorias de base, nos confrontos entre Palmeiras e Vasco, clubes que revelaram os dois jogadores. Hoje, companheiros de Seleção, o atacante destaca o companheirismo entre os dois, adicionando Igor Thiago ao grupo.

A gente já vem nesse ciclo de amizade. Tem eu, ele, o Igor Thiago, a gente fica trocando resenha. Eu e ele sempre vamos dar a nossa vida e não imaginávamos estar aqui com 19. anos. É uma vitória estar aqui e temos que fazer por merecer. São jogos importantíssimos, onde não há margem de erro. Eu pude ajudar no último jogo e Rayan está na equipe titular.

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