Endrick fala de Ancelotti e exalta Neymar: ‘Um dos capitães da Seleção’

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), no hotel The Ridge, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Endrick falou sobre a convivência com o técnico Carlo Ancelotti, que já o treinou em sua época do Real Madrid. Conforme o atacante da Seleção Brasileira, o treinador está tendo um ótimo encaixe com a equipe canarinha, assim como tinha no clube espanhol.

É uma convivência maravilhosa. Foi meu primeiro treinador quando cheguei na Europa. Para mim, foi uma das melhores experiências tê-lo como primeiro treinador. Foi incrível, pude aprender com ele e com o staff dele, que é muito bom. Com a Seleção, não está sendo diferente.

Nos quatro jogos da Seleção até aqui, o atacante entrou na segunda etapa das vitórias sobre Haiti, Escócia e Japão. Mesmo destacando que quer ser titular do grupo, Endrick falou da concorrência com os demais jogadores, na visão dele, muito preparados para o duelo contra a Noruega.

É um grande jogo, com grandes jogadores e os dois times querendo buscar a vitória a todo momento; não tenho dúvida de que vai ser maravilhoso. Espero que a gente possa fazer um bom jogo. Estamos buscando sempre melhorar, fazer o que o Mister pede e entrar bem em todos os jogos, porque sabemos que agora não tem margem para erro.

O atacante de 19 anos, participando de seu primeiro Mundial, ainda destacou o aprendizado ao lado de grandes jogadores, como Neymar, que está em sua quarta Copa do Mundo.

É muito importante conversar com essas pessoas, que são os capitães da Seleção. Não só o Ney, mas Marquinhos, Casão, Alisson. Estar com esses jogadores por perto e pegar experiência com eles é uma coisa maravilhosa.

Rayan

Amigos de longa data, Endrick e Rayan eram rivais desde as categorias de base, nos confrontos entre Palmeiras e Vasco, clubes que revelaram os dois jogadores. Hoje, companheiros de Seleção, o atacante destaca o companheirismo entre os dois, adicionando Igor Thiago ao grupo.