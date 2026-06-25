Equador x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Equador e Alemanha se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25), às 13h

Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 13h pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida acontece no MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, nos EUA. As equipes fazem parte do Grupo E da competição.

A seleção do Equador jogou sua partida de estreia contra a Costa do Marfim e perdeu por 1 a 0. Já na segunda rodada, o jogo foi contra a Curaçao e terminou em 0 a 0. A equipe soma apenas um ponto na competição e ocupa o terceiro lugar do grupo E.

Já a Alemanha venceu seu primeiro jogo com uma goleada contra Curaçao repetindo um placar familiar para a equipe alemã de 7 a 1. Na segunda partida dos alemães na competição, o placar foi menor mas a seleção do país europeu conseguiu buscar a virada e vencer a Costa do Marfim por 2 a 1. Eles ocupam o primeiro lugar na chave do grupo com 6 pontos, tem 100% de aproveitamento, até o momento, e voltam ao mata-mata do mundial depois de 12 anos.

Onde assistir Equador x Alemanha ao vivo

A partida será transmitida pela CazéTV (Youtube), Globo (TV aberta), pelo Sportv (canal fechado), Globoplay (streaming).