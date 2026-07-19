Equilíbrio e muitos gols: veja o raio-x dos confrontos entre Espanha e Argentina

Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo (19) pelo troféu mais cobiçado do futebol: a taça da Copa do Mundo. A partida entre os gigantes do futebol acontece às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, região metropolitana de Nova York, Estados Unidos.

Ao todo, as seleções já se enfrentaram 14 vezes, contando jogos oficiais e amistosos. Nenhuma delas leva vantagem no confronto. Tanto Espanha como Argentina têm 6 vitórias, com 2 empates.

Em Copas do Mundo, os países se enfrentaram apenas uma vez, em 1966. A partida acabou com a vitória dos hermanos por 2 a 1, com dois gols de Luis Artime para a Argentina e um gol de Pirri para a Espanha. O jogo valeu pelo Grupo 2 daquela Copa, que acabaria com a Inglaterra campeã, depois de eliminar a própria Argentina nas oitavas de final.

No total foram marcados 37 gols nos 14 jogos, uma média de 2,6 tentos por partida. A Espanha leva vantagem, marcando 19 gols, contra os 18 da Argentina. Como mandante, a Argentina nunca perdeu para a Espanha, porém quem mandará a grande final será a Espanha.

A última vez que os times jogaram foi em 2018. Naquela época, Lionel Messi e a Argentina ainda não tinham conquistado o tricampeonato, em 2022. Foi uma vitória acachapante por 6 a 1 para os espanhóis, com gols de Diego Costa, Thiago Alcântara, Iago Aspas e um hat-trick de Isco. Otamendi marcou o gol argentino.

Vale lembrar também que as seleções deviam se enfrentar na Finalíssima deste ano, em março. O jogo colocaria a Espanha, campeã da Euro em 2024, e a Argentina, campeã da Copa América também em 2024, frente a frente, entretanto, a partida que aconteceria em 27 de março, no estádio Lusail, no Catar , foi cancelada por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã.

As entidades até chegaram a negociar para realizar a partida em outro local, mas não chegaram a um acordo e a partida nunca aconteceu. O tira-teima sobre o melhor time ficou mesmo então para a final da Copa do Mundo de 2026.