Olise termina participação na Copa do Mundo quebrando recorde de Pelé

Atacante francês agora passa a ser o maior garçom em uma edição da competição

Olise deu a assistência para dois dos gols da França na partida

O meia-atacante francês Michael Olise quebrou o recorde de maior número de assistências em uma Copa do Mundo, durante a disputa de terceiro lugar que aconteceu neste sábado (18). Olise anotou sete assistências, passando a marca de Pelé, que deu seis passes para gol na edição de 1970.

Olise deu a assistência para dois dos gols da França na partida, no segundo tempo, para Kylian Mbappé. O camisa 10 e capitão do time também quebrou um recorde, o de maior artilheiro da história das Copas.

Olise deu uma assistência contra Senegal, duas contra o Iraque, mais duas contra a Suécia e mais duas contra a Inglaterra, no jogo de hoje.

Apesar da marca impressionante de assistências, o craque do Bayern de Munique não marcou nenhum gol. Com isso, ficou bem atrás na lista de participações em gols, lista liderada pelo companheiro Kylian Mbappé com 14 (10 gols e 4 assistências).

Vale lembrar que a Fifa só começou a contar a estatística a partir de 1966, e, por isso, Raymond Kopa, que deu oito assistências em 1958, não entra na contagem oficial.