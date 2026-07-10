Espanha leva primeiro gol na Copa e interrompe recorde histórico
Apesar de vencer por 2 a 1 sobre a Bélgica nesta sexta-feira (11), o gol sofrido pela Espanha marcou o fim da campanha histórica do goleiro Unai Simón, que se sagrou como o goleiro a ficar mais tempo em campo sem tomar gols em Copas do Mundo, com 648 minutos.
A Seleção da Espanha estava até agora sem tomar gols nessa edição do Mundial e, apesar de avançar para as quartas, teve suas redes balançadas pela primeira vez, marcando o fim da série histórica.
Com o gol sofrido, os espanhóis empataram com a Seleção com mais jogos sem sofrer gols em uma única Copa. A marca até então era exclusiva da Alemanha, com também cinco partidas na campanha do tetracampeonato em 2014.
O recorde do goleiro espanhol começou na Copa do Mundo de 2022, quando os espanhóis foram eliminados nos pênaltis em um empate sem gols pela equipe de Marrocos nas oitavas. Na Copa de 2026, foram cinco jogos seguidos sem sofrer gols.
- Espanha 0 x 0 Cabo Verde
- Espanha 4 x 0 Arábia Saudita
- Uruguai 0 x 1 Espanha
- Espanha 3 x 0 Áustria
- Portugal 0 x 1 Espanha
- Espanha 2 x 1 Bélgica
Porém, o gol marcado por Charles De Ketelaere para os belgas aos 41 minutos do primeiro tempo encerrou a sequência histórica do goleiro espanhol Unai Simón, que começou ainda na edição de 2022, no Catar.
No total, até os 41 minutos da partida contra a Bélgica, Unai Simón não deixou nenhuma bola passar por 648 minutos, marcando o recorde mundial histórico, passando com folga o goleiro italiano Walter Zenga, que está na segunda posição.
Top 10
- Unai Simon (648 minutos pela Espanha em 2022 e 2026)
- Walter Zenga (517 minutos pela Itália em 1990)
- Peter Shilton (502 minutos pela Inglaterra em 1982 e 1986)
- Sergio Romero (486 minutos pela Argentina em 2014)
- Seep Maier (475 minutos pela Alemanha em 1974 e 1978)
- Gianluigi Buffon (460 minutos pela Itália em 2006)
- Leão (458 minutos pelo Brasil 1978)
- Gordon Banks (442 minutos pela Inglaterra 1966)
- Oliver Kahn (427 minutos pela Alemanha em 2002)
- Carlos (401 minutos pelo Brasil em 1986)
A Seleção Espanhola volta aos gramados para seu confronto na semifinal da Copa do Mundo, quando vai enfrentar a equipe francesa na terça-feira (14), a partir das 16h (de Brasília). Essa é a segunda vez que a Espanha alcança uma semi, feito que só havia conquistado no Mundial de 2010, quando levou para casa a taça da Copa do Mundo.