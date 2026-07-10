Espanha marca no finalzinho de novo e acaba com a última dança da Bélgica na Copa

Time de Luis De La Fuente, que finaliza pouco, mas é letal, agora tem a missão de parar a França

A Espanha eliminou a Bélgica da Copa do Mundo de 2026 após vencer por 2 a 1 nas quartas de final. O time de Luis De La Fuente acaba com a última dança da grande geração belga, que teve diversos craques desde 2018 e sempre esteve entre as melhores do mundo nesse período.

Espanha chegou às quartas de final depois de eliminar o grande rival Portugal por 1 a 0, encerrando a última Copa de Cristiano Ronaldo. Passou também com facilidade pela Áustria na fase de 16-avos, por 3 a 0. O time de Luis De La Fuente joga um futebol de passes que, por vezes, não é super objetivo, mas consegue os resultados.

Já a Bélgica surpreendeu a maioria que condenava a geração de sucesso ao fracasso por estarem em idade avançada. Eliminaram Senegal em um jogo duro por 3 a 2 na fase de 16-avos e atropelaram os anfitriões Estados Unidos por 4 a 1.

O primeiro tempo se desenrolou como o esperado. A Espanha manteve o controle da posse de bola e, mesmo criando poucas chances, conseguiu abrir o placar após uma boa jogada de Lamine Yamal e Pedro Porro. Fabián Ruiz pegou o rebote do chute de Dani Olmo e fez o gol.

A geração belga reagiria no fim do primeiro tempo, com menos chances ainda. Mas foi o suficiente. Depois de Leandro Trossard abrir a jogada para o lateral Timothy Castagne pela direita, ele cruzou com maestria para achar Charles De Ketelaere, que marcou de novo de cabeça, como já tinha feito no jogo anterior.

No segundo tempo, a Espanha continuava com a bola, mas finalizando bem menos. Mesmo assim, faltando quatro minutos para acabar a partida, Mikel Merino, que entrou no segundo tempo de novo, marcou para mandar a Espanha às semifinais, as primeiras desde 2010, quando foi campeã do mundo.

Domínio espanhol e precisão belga

Com dez minutos de jogo, as estratégias das equipes eram bem claras. A Espanha mantinha a posse de bola, como de costume, enquanto o time de Rudi Garcia apostava na roubada de bola e em puxar contra-ataques. A Espanha já tinha cerca de 70% de posse de bola.

Chegando na parada para a hidratação, apesar do domínio espanhol, as finalizações do time de De La Fuente não criaram nenhuma chance de perigo real.

A história mudou pouco depois. Pedro Porro encontrou Dani Olmo infiltrando a área, depois de jogada de Lamine Yamal, mas o chute dele foi defendido pelo goleiro Thibaut Courtois, que deu o rebote para Fabián Ruiz abrir o placar.

A Espanha melhorou no último terço do campo. Yamal teve a chance de ampliar depois de sofrer uma falta na entrada da área. Bateu bem a falta, mas Courtois também foi bem no lance.

Mas a geração belga não morreria tão fácil. Na sua primeira grande chance, Leandro Trossard, pelo meio, abriu para Timothy Castagne na lateral direita para cruzar diretamente na cabeça de Charles De Ketelaere para igualar o placar.

No finalzinho de novo

O controle espanhol continuava no segundo tempo. De La Fuente tirou o autor do gol, e Alex Baena por Pedri e por Ferran Torres, com dez minutos. Não mudou muita coisa na configuração do time.

Yamal fez Courtois trabalhar chutando forte de fora da área. Logo depois, o goleiro do Real Madrid teve que defender um chute de Mikel Oyarzabal, mantendo a Bélgica no jogo.

A boa partida do goleiro, porém, foi interrompida. O camisa 1 sentiu uma lesão na perna esquerda e teve que deixar o campo para dar lugar ao jovem do Manchester United, Senne Lammens. Ele tem apenas 24 anos.

Faltando cerca de dez minutos para acabar o jogo, a Espanha tinha 78% de posse de bola só na segunda etapa. Mesmo assim, não teve nenhuma grande chance.

Mesmo assim, esse time espanhol é acostumado a marcar gols no final da partida. Cubarsí bateu de fora da área, e o jovem Lemmens rebateu a bola nos pés de Mikel Merino para marcar de novo no fim da partida, como contra Portugal.

A Espanha chega a uma semifinal de Copa de 2010, quando foi campeã contra a Holanda na final.