Espanha x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Espanha e Portugal se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Estados Unidos e Bélgica.
A equipe da Espanha chega às oitavas após derrotar a Seleção da Áustria em sua estreia no mata-mata, por 3 a 0.
Estatísticas: Espanha x Áustria
A Seleção de Portugal conseguiu sua classificação após derrotar a Croácia de virada por 2 a 1, com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo e outro de Gonçalo Ramos já na prorrogação.
Estatísticas: Portugal x Croácia
Confira a tabela da Copa do Mundo
Onde assistir Espanha x Portugal ao vivo
A partida que vale vaga nas quartas de final será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 16h (de Brasília).
Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.