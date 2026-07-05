Espanha x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida desta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Seleções de Portugal e Espanha em jogo pela Liga das Nacões.

Espanha e Portugal se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Estados Unidos e Bélgica.

A equipe da Espanha chega às oitavas após derrotar a Seleção da Áustria em sua estreia no mata-mata, por 3 a 0.

Estatísticas: Espanha x Áustria

A Seleção de Portugal conseguiu sua classificação após derrotar a Croácia de virada por 2 a 1, com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo e outro de Gonçalo Ramos já na prorrogação.

Estatísticas: Portugal x Croácia

Confira a tabela da Copa do Mundo

Onde assistir Espanha x Portugal ao vivo

A partida que vale vaga nas quartas de final será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 16h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.