Facincani detona Seleção após eliminação: ‘Nunca vi um time tão sem alma’

“Eu nunca vi um time tão sem personalidade e tão passivo. Um time sem graça, sem sal e sem alma”, disparou.

A eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo provocou fortes críticas do comentarista Felippe Facincani. Durante participação no programa Canelada, da Jovem Pan, ele classificou a atuação da equipe de Carlo Ancelotti como uma das mais apáticas que já viu.

Para Facincani, o problema brasileiro foi muito além das chances desperdiçadas ao longo da partida. O comentarista afirmou ter ficado “amplamente assustado” com a postura da equipe diante dos noruegueses.

“Eu nunca vi um time tão sem personalidade e tão passivo. Um time sem graça, sem sal e sem alma”, disparou.

Na avaliação do jornalista, o Brasil aceitou durante boa parte do jogo a troca de passes da Noruega sem pressionar a saída de bola adversária e demonstrou pouca agressividade para buscar o controle da partida.

Facincani também criticou o trabalho de Carlo Ancelotti e afirmou que os problemas apresentados pela Seleção ao longo do Mundial já haviam sido apontados anteriormente.

“A Copa do Mundo do Brasil passa pela falta de atitude, pela teimosia e pelo panelismo do senhor Carlo Ancelotti”, afirmou.

Apesar das críticas ao desempenho coletivo, o comentarista também lembrou que o Brasil teve oportunidades claras para definir o confronto. Ele citou o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães e a chance perdida por Endrick já no segundo tempo.

“Mereceu perder”, resumiu.

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