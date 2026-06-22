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Copa do Mundo

França x Iraque: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

França e Iraque se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (22), às 18h, no Lincoln Financial Field; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

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O atacante número 10 da França, Kylian Mbappe, comemora depois de marcar o primeiro gol de seu time durante a partida de futebol do Grupo I da Copa do Mundo de 2026 entre França e Senegal, no Estádio de Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 16 de junho de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Kylian Mbappé comemora gol na Copa do Mundo CHARLY TRIBALLEAU / AFP

França e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes do Grupo I, França e Iraque chegam para o confronto em diferentes situações no torneio. Com três pontos, a seleção francesa ocupa o segundo lugar do chaveamento, atrás só da Noruega, algoz da equipe iraniana na estreia no Mundial. O time do Oriente Médio tem só um ponto e está na lanterna da chave.

Na primeira rodada, com dois de Kylian Mbappé, a França aplicou 3 a 1 sobre o consistente Senegal. Já o Iraque foi goleado, por 4 a 1, pela Noruega.

Onde assistir França x Iraque ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 18h.

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