Mbappé marca e passa Messi e Pelé em estreia da França na Copa

A vitória por 3 a 1 contra Senegal vingou o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2002

A França, um dos times mais fortes dessa Copa do Mundo (se não for a mais forte), estreou nesta terça-feira (16) contra a também muito consistente seleção do Senegal e venceu por 3 a 1 com dois gols de Kylian Mbappé. O francês, de 27 anos, passou o número de gols Lionel Messi, Pelé e Just Fontaine em Copas, somando 14. O recorde é de Miroslav Klose, com 16.

As duas seleções passaram pelas suas eliminatórias sem perder um jogo sequer. A partida, que aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, é uma reedição da estreia dos times em 2002, quando Les Blues perderam para os africanos após serem campeões em 1998, em uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo.

Diferente daquela edição, uma vitória de Senegal não seria nenhuma surpresa. Com craques como Sadio Mané e Kalidou Koulibaly, o time chegou à final da Copa Africana de Nações três vezes nas últimas quatro edições.

No primeiro tempo, os africanos conseguiram neutralizar a constelação que está nas mãos de Didier Deschamps. Kylian Mbappé não conseguiu finalizar uma vez sequer a gol na primeira etapa.

Na segunda etapa, a França deu as caras e amassou Senegal. Kylian Mbappé marcou depois de receber na área e girar para bater com a perna direita. Barcola ampliou.

Os acréscimos ainda reservaram dois golaços, tanto de Senegal como da França. Ibrahim Mbaye e Mbappé fecharam a conta no Kansas.

Como foi o jogo

No início da partida, os times se estudavam no que prometia ser um duelo a toda velocidade. O veloz ataque senegalês buscava explorar contra-ataques com bons lançamentos, enquanto a França procurava Kylian Mbappé e seu faro de gol para furar o bloqueio dos africanos.

Por duas oportunidades, o camisa 10 do Real Madrid não conseguiu dominar a bola no ataque. Seria a pouca participação dele no primeiro tempo. Com 15 minutos, a França passava a controlar a posse de bola, porém Senegal limitava os espaços e obrigava os franceses a trabalhar para chegar ao ataque.

Apesar do domínio francês, a primeira grande chance veio de Senegal. Em uma das boas arrancadas do time de Pape Thiaw, Nicolas Jackson venceu na corrida de Dayot Upamecano e finalizou no primeiro pau do goleiro Mike Maignan, que quase empurrou para dentro do gol com as costas.

Senegal marcava de maneira exemplar o meio de campo montado por Deschamps, com destaque para Pape Gueye e Gana Gueye (não são da mesma família).

Destaque também no primeiro tempo do árbitro australiano Alireza Faghani, que deixou o jogo rolar e marcou pouquíssimas faltas, o que incomodou por vezes os jogadores em campo.

No fim dos acréscimos de seis minutos, Mané achou Ismaïla Sarr dentro da área, que finalizou por cima do travessão. Senegal levava perigo, mas acabou o primeiro tempo empatado.

Segundo tempo

No início do segundo tempo, a França queria impor o favoritismo em campo. Désiré Doué finalizou uma bomba no lado direito do experiente Edouard Mendy. Koulibaly desarmou uma boa arrancada de Mbappé no lado direito do campo.

Mendy defendeu no lado direito uma chance de Michael Olise infiltrando pelo lado esquerdo. A França chegava com mais perigo. Mendy pegou mais uma bola, e Mbappé tentou forçar um pênalti pelo lado direito, mas Alireza Faghani não queria marcar mesmo nada. Mendy de novo apareceu em lançamento para Mbappé na área..

Porém, o talento do francês falou mais alto. Mbappé marcou seu 13º gol em Copas do Mundo, buscando o recorde de Miroslav Klose, que tem 16. Igualou o número de Lionel Messi e Just Fontaine.

Senegal ainda teve um gol anulado, mas não conseguiu reagir contra os franceses. Barcola ainda ampliou o placar em contra-ataque, encobrindo Mendy em uma bela transição, com belo passe quebrando linhas, aproveitando um dos poucos espaços dados por Senegal.

Ainda deu tempo para mais dois golaços. Ibrahim Mbaye venceu a marcação francesa e mandou uma bomba que Maignan não conseguiu defender. Deschamps ficou bravo, Mbappé pegou na intermediária e venceu Mendy em um golaço no canto esquerdo, de muito longe. O camisa 10 do Real Madrid passou o argentino e se isolou como maior artilheiro da França em Copas. São 15 partidas na competição com 14 gols.