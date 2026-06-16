Haaland estreia na Copa e faz dois gols no retorno da Noruega à competição após 28 anos

O artilheiro norueguês também auxiliou em um dos outros dois gols que fizeram o país europeu vencer de 4 a 1 do Iraque

Jogador da Noruega, Haaland comemora gol contra o Iraque em partida da fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Após 28 anos de ausência, a Noruega retornou à Copa do Mundo nesta terça-feira (16) com uma goleada por 4 a 1 sobre o Iraque, comandada pelo artilheiro Erling Haaland, que marcou duas vezes em sua estreia em Mundiais.

A seleção escandinava confirmou as expectativas de chegar ao torneio com uma geração considerada a melhor de sua história e começou bem no Grupo I, que mais cedo teve a vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal.

Aos 29 minutos, Haaland aproveitou um cruzamento de David Möller Wolfe para abrir o placar e marcar seu primeiro gol em Copas. Mas quando a festa parecia norueguesa, o Iraque chegou ao empate parcial com uma cabeçada do experiente atacante Aymen Hussein (39′).

A igualdade só conseguiu acordar novamente o gigante. Em uma saída de bola da defesa iraquiana, o zagueiro Zaid Tahseen recuou curto para o goleiro Jalal Hasan e Haaland aproveitou para mandar a bola para as redes (43′).

No segundo tempo, a Noruega impôs seu poderio coletivo e ofensivo com as atuações de destaque do meio-campista Martin Odegaard e do atacante Alexander Sorloth.

Leo Ostigard fez o terceiro de cabeça (76′) e um gol contra de Amir Al-Ammari (90’+6) após confusão na área fechou o placar.