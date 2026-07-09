França x Marrocos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Espanha e Bélgica em um das semifinais.
Os franceses conseguiram superar a retranca do Paraguai no jogo das oitavas de final e avançaram com um gol decisivo de Kylian Mbappé, de pênalti, para vencer os sul-americanos por 1 a 0.
Já o Marrocos, derrotou o anfitrião Canadá por 3 a 0 e se recolocou entre os oito melhores, buscando surpreender e aparecer mais uma vez na semifinal pela segunda Copa consecutiva.
Onde assistir França x Marrocos
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