França x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

França x Senegal se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo do Grupo I da Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h

França e Senegal fazem nesta terça-feira (16) sua estreia na Copa do Mundo. A partida será realizada às 16h e vai acontecer no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA.

A França é bicampeã da Copa do Mundo tendo levado a taça nas edições de 1998 e 20 anos depois, em 2018. Também chegou a ser vice-campeã duas vezes: uma em 2006 e outra em 2022. Com a estrela do time, o centroavante Kylian Mbappé, a Seleção francesa vai enfrentar a sua 17º participação no torneio.

Já o Senegal participou apenas de quatro edições do campeonato: 2002, 2018, 2022 e agora em 2026. A melhor campanha da história do país foi em 2002, quando estrearam vencendo a então campeã de 1998, França, e avançaram até as quartas de final, quando foram eliminados pela Turquia.

Onde assistir França x Senegal ao vivo

O jogo entre França e Senegal terá transmissão da TV Globo e SBT (TV fechada), Sportv, N Sports (TV fechada) e CazéTV, geTV e Globoplay (Youtube/ streaming)