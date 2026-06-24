Grupo B da Copa: Suíça e Canadá avançam; Bósnia ganha e aguarda definição de melhores terceiros

Com as partidas desta quarta-feira (24), está encerrada a primeira fase da Copa do Mundo para o Grupo B. A Suíça venceu por 2 x 1 o Canadá, e a Bósnia e Herzegovina conseguiu sua primeira vitória da edição, por 3 x 1, contra o Catar.

Os resultados da chave colocam os anfitriões do campeonato na segunda colocação do grupo, permitindo que os suíços avancem em primeiro para a fase de eliminatórias do campeonato. Bósnia e Herzegovina terminou em terceiro e a lanterna ficou sobrando para os realizadores da última edição, Catar.

Quem enfrenta quem

Com a classificação em primeiro, a Seleção da Suíça vai fazer seu primeiro confronto do mata-mata contra quem ficar em terceiro do grupo E, que pode ser Costa do Marfim, Equador ou Curaçao, já que a Alemanha tem sua classificação garantida pelos últimos resultados.

O Canadá conseguiu a segunda colocação nos critérios de desempate, já que em número de pontos ficou igualado com a Bósnia. A nova regra da Fifa para casos em que duas seleções têm o mesmo número de pontos, resultado do confronto direto, não chegou a ser utilizada, já que as seleções empataram com um gol de cada lado em sua partida. A estreia dos canadenses no mata-mata será contra o segundo colocado do Grupo A, atualmente a Coreia do Sul.

A terceira colocação do Grupo B ficou para a Bósnia e Herzegovina, que agora entra em uma nova lista de seleções, composta pelos doze terceiros colocados. Destes, os oito com melhores resultados na primeira fase da competição ganham uma nova chance de participar do mata-mata, enfrentando uma equipe que ficou em primeiro em sua chave. O próximo confronto da Bósnia ainda depende de outros resultados.

Suíça x Canadá

A partida entre Suíça e Canadá aconteceu no Vancouver Place, na casa dos canadenses, mas não foi suficiente para os anfitriões garantirem três pontos. Os suíços saíram na frente com Rubén Vargas, já nos acréscimos do primeiro tempo, e ampliaram aos 12 do segundo, com Johan Manzambi balançando as redes.

O Canadá conseguiu sair do zero com Promise David aos 31 da segunda etapa, mas parou o placar por aí. O resultado inverteu a liderança da tabela, que até essa partida era comandada pelos canadenses. Os anfitriões só asseguraram sua classificação direta ao mata-mata pelo saldo de gols.

Estatísticas: Suíça x Canadá

Bósnia x Catar

A disputa entre Bósnia e Herzegovina e Catar era a chance dos bósnios conquistarem a segunda colocação do Grupo B, mas não balançaram as redes o suficiente. Mesmo com a vitória por 3 x 1, ainda será necessário ir para a tabela dos terceiros colocados, pois o saldo de gols do Canadá ficou com quatro pontos a mais que a Seleção da Bósnia.

Os anfitrioes do Mundial de 2022, o Catar, terminaram a fase de grupos com apenas um ponto, conquistado em sua estreia, quando empataram com os atuais donos da casa. Os gols da Bósnia foram marcados por Kerim Alajbegović, Sultan Al-Brake contra e Ermin Mahmić. Hassan Al-Haydos descontou para os catarinos.

Estatísticas: Bósnia e Herzegovina x Catar