Copa do Mundo: acompanhe Bósnia e Herzegovina e Catar ao vivo

Bósnia e Herzegovina e Catar se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (24), às 16h, e buscam a primeira vitória na competição

Bósnia e Herzegovina e Catar se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela última rodada da fase de grupos do torneio.

Bósnia e Catar as seleções enfrentam momentos similares no Mundial e dependem desta partida para avançar à fase mata-mata da Copa do Mundo. Na rodada de abertura do torneio, a Bósnia e Herzegovina empatou, em 1 a 1, com Canadá, enquanto o Catar registrou o mesmo placar diante da Suíça.

Já na segunda rodada, o Canadá e a Suíça golearam as duas seleções. Contra os suíços, os bósnios amargaram o placar de 4 a 1. Diante dos canadenses, os catarinos foram atropelados por 6 a 0.