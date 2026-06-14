Holanda x Japão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Holanda x Japão se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo do Grupo F da Copa do Mundo neste domingo (14), às 17h

Holanda e Japão fazem neste domingo (14) sua estreia na Copa do Mundo. A partida será realizada às 17h e vai acontecer no AT&T Stadium, na cidade de Arlington, no Texas (EUA).

Veterana de Copas do Mundo, está será a 12º edição da Holanda na competição. Sem nenhum título, a “Laranja Mecânica” chegou ao vice-campeonato em três ocasiões: 1974, 1978 e 2010. O técnico da seleção desde 2023 é Ronald Koeman.

O Japão, desde da edição de 1998, participou de todas as Copas seguintes sendo país-sede em 2002 (quando o Brasil ganhou seu pentacampeonato). A atual Seleção do Japão viveu, durante anos, a fase da construção. Os jogadores como Takefusa Kubo simbolizam essa nova identidade com menos submissão e mais coragem.

Onde assistir Holanda x Japão ao vivo

O jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina terá transmissão da Jovem Pan no rádio e no Youtube. Com imagens, a partida será transmitida pela TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada) e da CazeTV e Globoplay (Youtube e streaming).