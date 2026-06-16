Inglaterra corta Tino Livramento da Copa por lesão; Trevoh Chalobah é convocado

Lateral do Newcastle sofreu lesão na panturrilha; zagueiro do Chelsea se apresentará após a estreia contra a Croácia

A seleção da Inglaterra confirmou o corte do lateral-direito Tino Livramento da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Newcastle sofreu uma lesão na panturrilha durante o treino de domingo (14) na base da equipe em Kansas City, nos Estados Unidos. Para sua vaga, o técnico convocou o zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea.

Em comunicado, a federação inglesa lamentou a baixa: “Trevoh Chalobah foi convocado para a lista de 26 jogadores da Inglaterra após a lesão que, infelizmente, forçou o corte de Tino Livramento”. Exames realizados na segunda-feira (15) confirmaram que o lateral não teria condições de se recuperar a tempo de participar do torneio.

Chalobah, de 26 anos, se juntará ao grupo apenas após o jogo de estreia contra a Croácia, que acontece nesta quarta-feira (17) em Arlington, Texas. Enquanto o elenco segue para Dallas para o primeiro compromisso no Mundial, o defensor do Chelsea viajará diretamente para o centro de treinamento em Kansas City para iniciar a integração com os companheiros.

A ausência de Livramento é um revés para o atleta de 23 anos, que já havia perdido as semanas finais da temporada da Premier League devido a um problema na coxa. Além da Croácia, a Inglaterra enfrentará Gana e Panamá pelo Grupo L da competição.