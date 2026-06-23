Inglaterra x Gana: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida vale pontos pelo Grupo L da Copa do Mundo nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília)

Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), em confronto pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Boston, o Gillette Stadium, em Massachusetts, Estados Unidos. As seleções completam o Grupo L, ao lado de Croácia e Panamá.

Inglaterra começou o Mundial vencendo a Croácia, na quarta-feira (17), conquistando os três pontos.

Estatísticas: Inglaterra 4 x 2 Croácia

A seleção de Gana também venceu em sua primeira partida da fase, enfrentando o Panamá na mesma data.

Estatísticas: Gana 1 x 0 Panamá

Confira a tabela de todos os grupos da Copa do Mundo

Onde assistir Inglaterra x Gana ao vivo

A partida, que é a terceira da chave na fase de grupos da Copa do Mundo, será transmitida ao vivo pelo SporTV, SBT, CazéTV, Globo, GE TV e N Sports, com início às 17h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.