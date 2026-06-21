Japão goleia com autoridade e elimina Tunísia da Copa do Mundo
Com domínio absoluto em campo do início ao fim, o Japão goleou a Tunísia por 4 a 0 neste sábado (20) e, com esta segunda derrota consecutiva, a seleção do país do norte da África foi eliminada da Copa do Mundo de 2026, juntando-se assim à Turquia e ao Haiti.
A vitória maiúscula dos ‘Samurais azuis’ no Estádio de Monterrey, no México, contou com dois gols espetaculares do atacante Ayase Ueda, que abriu o placar com um chute de fora da área (31′) e depois com uma cabeçada (83′). Os outros dois gols foram marcados por Keito Nakamura (4′) e Junya Ito (69′).
Após esta partida, a milésima da história da Copa do Mundo, o Japão está empatado com a seleção holandesa na liderança do Grupo F.
Ambos têm quatro pontos e o mesmo saldo de gols, embora os europeus estejam na frente por terem marcado um gol a mais após derrotarem a Suécia por 5 a 1 no sábado.
O Japão impôs o ritmo logo de início. Aos quatro minutos, uma bela jogada coletiva terminou com Keito Nakamura, posicionado na esquerda da área tunisiana, passando a bola para Daichi Kamada, que aguardava bem em frente ao gol.
Passando por entre uma barreira de defensores africanos, Kamada mandou a bola para o fundo da rede.
Enquanto a Tunísia tentava, sem sucesso, se reorganizar, um passe de Itakura no meio-campo encontrou o perigoso Ueda. Da ponta direita da área, o atacante do Feyenoord disparou um chute cruzado que o goleiro Dahmen não conseguiu alcançar.
O terceiro gol, que praticamente assegurou a vitória, surgiu de um bom passe de Ueda, finalizado com categoria por Junya Ito. Ele deixou dois defensores para trás e chutou na saída do goleiro tunisiano.
Na reta final, Ueda encobriu dois defensores e a bola foi parar no fundo da rede.
Para a seleção tunisiana, que havia começado sua campanha com uma humilhante goleada de 5 a 1 sofrida diante da Suécia, nem mesmo a substituição do técnico francês Sabri Lamouchi por seu compatriota Hervé Renard se mostrou eficaz.
Sem conseguir ameaçar o gol adversário e incapaz de reagir contra a dinâmica e disciplinada equipe japonesa, a equipe do norte da África deixou claros os motivos de sua eliminação precoce.
Na terceira e última rodada, o Japão vai enfrentar a Suécia na quinta-feira, às 20h, enquanto tunisianos e holandeses duelam no mesmo horário.
Escalações:
Tunísia: Aymen Dahmen – Omar Rekik, Montassar Talbi, Dylan Bronn (Mohamed Amine Ben Hamida 46′) – Yan Valery, Ellyes Skhiri (cap) (Rani Khedira 90+1′), Anis Ben Slimane, Ali Abdy (Elias Achouri 90+1′) – Elias Saad (Ismaël Gharbi 46′) – Hannibal Mejbri, Sebastian Tounekti (Firas Chaouat 64′). Técnico: Hervé Renard.
Japão: Zion Suzuki – Takehiro Tomiyasu (Ayumu Seko 79′), Kou Itakura (cap), Hiroki Ito – Ritsu Doan (Yukinari Sugawara 74), Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura (Yuito Suzuki 79′) – Junya Ito, Ayase Ueda (Keisuke Goto 85′) – Daichi Kamada (Junnosuke Suzuki 74′). Técnico: Hajime Moriyasu.