Jordânia x Argélia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece pelo grupo J nesta terça-feira (23), às 00h, no Levi´s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Seleção da Jordânia depois da derrota para a Áustria na Copa do Mundo

Jordânia e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (23), às 00h, no Levi´s Stadium, em Santa Clara, no Estados Unidos, em partida válida pelo Grupo J da Copa do Mundo. O duelo acontece pela segunda rodada do torneio.

A Jordânia perdeu para a Áustria na primeira rodada, por 3 x 1, e busca se recuperar na Copa do Mundo. A Argélia também vem de uma derrota, mas para a atual campeã Argentina, por 3 x 0, e busca a primeira vitória no torneio.

Onde assistir Jordânia x Argélia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela Globo e pelo Sportv.