Julián Quiñonez: autor do 1º gol da Copa desbancou CR7 e Benzema em artilharia

Atacante de 29 anos atua pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e marcou 33 gol em 31 jogos

O primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 levou apenas nove minutos para sair. Julián Quiñonez, atacante do México, aproveitou uma bobeira da zaga da África do Sul e abriu o placar na estreia do Mundial nesta quinta-feira (11).

O atacante de 29 anos atua pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, fez uma excelente temporada, marcando 33 gols em 31 jogos disputados pelo Campeonato Saudita. Quiñonez desbancou nomes como Cristiano Ronaldo e Benzema e terminou como artilheiro da Saudi Pro League.

Ao todo, foram 37 gols em 35 jogos, somando todas as competições.

Quem é Julian Quiñonez?

Julian nasceu em Magüí Payán, na Colômbia, e após alguns anos atuando no futebol mexicano, por onde teve uma passagem de sucesso, Quiñonez se naturalizou como mexicano em 2023 e chegou para a Copa do Mundo como grande esperança de gols de Javier Aguirre, treinador do México.

Com 1,77m de altura, Quiñonez se destaca por atuar por diversas áreas do ataque, podendo ser utilizado como centroavante e também ponta. Suas principais características são justamente a velocidade e um chute potente, justamente as ‘ferramentas’ usadas pelo artilheiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026.