Luxemburgo detona Ancelotti após eliminação na Copa do Mundo: ‘Acabando com o Brasil’

Ex-treinador fez forte desabafo em suas redes sociais, criticando o treinador italiano pelas escolhas durante o torneio

O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo criticou fortemente o atual comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo neste domingo (5).

Através de suas redes socias, Luxemburgo afirmou que se fosse um treinador brasileiro no lugar de Ancelotti ‘já teriam arrebentado com o técnico’ nacional, mas pelo fato do comandante ser italiano ‘a imprensa não fala nada’.

“Ancelotti errou e errou muito, mas vocês não falam nada! Os técnicos brasileiros estão vendo aí… Se fosse um técnico brasileiro, vocês (imprensa) tinham arrebentado com o técnico brasileiro, mas a imprensa não fala nada porque vocês são subservientes dos europeus, vocês querem o Brasil jogando como futebol europeu, mas não vamos ser como os europeus”.

Na sequência, Luxemburgo também reclamou bastante do fato da Noruega ter mais posse de bola do que a seleção brasileira: “Um time fraco para cac*** e nós ficamos 90 minutos nos defendendo contra a Noruega, onde já se viu isso? O Brasil jogou com medo da Noruega. Como vocês querem algo se vocês estão acabando com o Brasil?”, acrescentou.

Para Luxemburgo, Neymar deveria ter sido presença mais constante para o Brasil nessa Copa do Mundo:

“Colocar o Neymar só nesse jogo? Agora? Nós não temos jogadores melhor que o Neymar. O técnico tem a obrigação de montar um esquema para elevar seu ídolo, seu melhor jogador, como o Haaland jogou, o time (da Noruega) jogou para o Haaland, esperando uma ou duas bolas. Mas aqui no Brasil, quando você é muito bom você é descartado”, completou.

Tabu contra Europeus

Além de não conquistar o título há 24 anos, o Brasil também vive um tabu de não vencer uma seleção da Europa na Copa do Mundo durante esse mesmo período. A última vez foi em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 na ifnal. Naquela mesma ocasião o Brasil derrotou outros dois europeus, Bélgica, nas oitavas e Inglaterra nas quartas.

Desde então a Seleção perdeu para: