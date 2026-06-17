Mãe de Vozinha, goleiro de Cabo Verde, consegue visto para viajar à Copa do Mundo

O congressista de Nova York afirmou ter intercedido junto ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, para resolver o problema

O goleiro de Cabo Verde, Vozinha, herói do empate sem gols contra a Espanha na Copa do Mundo de 2026, finalmente poderá ver sua mãe entrar nos Estados Unidos, depois de cumprir as exigências financeiras para a obtenção do visto, anunciou nesta quarta-feira (17) um líder democrata no Congresso americano.

“Tenho o privilégio de anunciar que a mãe de Vozinha conseguirá obter o visto a tempo de assistir ao jogo de domingo contra o Uruguai”, disse Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, em comunicado.

O congressista de Nova York afirmou ter intercedido junto ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, para resolver o problema.

Na segunda-feira, na abertura do Grupo H, Vozinha parou o ataque espanhol e garantiu a Cabo Verde, um arquipélago de cerca de 500 mil habitantes localizado na costa noroeste da África, seu primeiro ponto em uma Copa do Mundo.

Eleito o melhor jogador da partida, o goleiro cabo-verdiano de 40 anos foi às lágrimas após o apito final, cercado por seus companheiros de equipe.

“Chorei porque cresci com meus avós e, infelizmente, eles faleceram há alguns anos. Eles fizeram tudo por mim e hoje não estavam aqui. Minha mãe também não pôde vir por causa do visto”, explicou ele, especificando que não havia “conseguido juntar dinheiro suficiente a tempo”.

Os Estados Unidos impuseram restrições significativas de vistos antes da Copa do Mundo, especialmente para países africanos, aplicando a estrita a política de imigração promovida pelo presidente Donald Trump.

Washington exigiu especificamente que cidadãos de 50 nações em desenvolvimento, incluindo Cabo Verde, pagassem um depósito entre US$ 5 mil e US$ 15 mil (R$ 25 mil e R$ 75 mil na cotação atual) para obter um visto, valor reembolsável após retorno ao país de origem.

Esse sistema foi flexibilizado para alguns torcedores um mês antes do início do Mundial.

Segundo Hakeem Jeffries, “os detalhes da viagem estão sendo finalizados para que mãe e filho possam se reencontrar em Miami”, onde Vozinha e os ‘Tubarões Azuis’ jogarão sua segunda partida no torneio, no domingo, contra o Uruguai, antes do último confronto do Grupo H, em 27 de junho, contra a Arábia Saudita.