Mauro Cezar: Ancelotti ‘enterrou’ a Seleção e morreu abraçado com Neymar

“Quando ele colocou o Neymar em campo, o jogo ficou totalmente favorável à Noruega. Ali acabou”, afirmou.

O comentarista Mauro Cezar Pereira criticou duramente o trabalho de Carlo Ancelotti após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para ele, as mudanças promovidas pelo treinador italiano no segundo tempo foram determinantes para a derrota por 2 a 1 neste domingo (5).

O jornalista afirmou que Ancelotti “acabou de enterrar o time brasileiro” ao mexer na equipe e apontou a entrada de Neymar como o principal erro do técnico.

“Quando ele colocou o Neymar em campo, o jogo ficou totalmente favorável à Noruega. Ali acabou”, afirmou.

Na avaliação do comentarista, a proposta adotada por Ancelotti ao longo do Mundial não combina com as características históricas da Seleção. Mauro destacou que a Noruega teve mais posse de bola durante toda a partida e lembrou que o Brasil registrou apenas 35% de posse no primeiro tempo, o menor índice da equipe em Copas do Mundo desde o início desse tipo de levantamento estatístico.

O jornalista também criticou a convocação de Neymar, que entrou no segundo tempo e marcou apenas o gol de pênalti nos acréscimos.

“Morreu abraçado com o Neymar, que nem deveria ter ido”, disparou.

Mauro ainda dividiu a responsabilidade pela eliminação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), citando a sequência de trocas de técnicos e presidentes nos últimos anos. Segundo ele, cerca de 70% da culpa pelo fracasso brasileiro passa pela condução do futebol nacional.

Assista à análise completa de Mauro Cezar Pereira no vídeo abaixo