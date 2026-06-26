Mesmo eliminada, Turquia vence a primeira na Copa contra os EUA com gol no último minuto

A Turquia venceu a sua primeira partida na Copa do Mundo contra os anfitriões, Estados Unidos. Mesmo com o placar de 3 a 2, oss EUA se classificaram para a próxima fase na liderança do Grupo D e devem enfrentar a Bósnia na fase de 16 avos, no dia 1º, às 21h. A Turquia já estava eliminada. A partida aconteceu no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

Já com a classificação garantida, com duas vitórias, uma delas a goleada por 4 a 1 no Paraguai, o time de Mauricio Pochettino vinha como favorito e, com uma escalação alternativa, descansando nomes como Christian Pulišić, que voltava de lesão, e Folarin Balogun, uma das maiores armas ofensivas da equipe, o técnico argentino pensava na próxima fase.

Já a Turquia chegava de duas derrotas, já eliminada da Copa, com um desempenho bem abaixo do esperado. Esperava-se mais dos convocados por Vincenzo Montella, já que entre eles constavam nomes como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız e Barış Alper Yılmaz.

Os Estados Unidos tentaram confirmar o favoritismo logo cedo. Abriram o placar com Auston Trusty depois de um escanteio que foi gerado por ele mesmo. A Turquia, porém, respondeu logo depois, com uma bela tabela entre Yilmaz e Guler, que marcou o primeiro gol da equipe na Copa.

Mais tarde, com 30 do primeiro tempo, a Turquia fez uma bela triangulação pela esquerda do campo que acabou com uma finalização do meia Orkun Kökçü para virar o jogo. A sensação que ficou era da “agora é tarde”. Talvez os turcos possam usar esse jogo como demonstração de que têm potencial para o próximo ciclo.

Voltando para a segunda etapa, os EUA rapidamente deram conta de empatar a partida, com Sebastian Berhalter finalizando uma bola de fora da área que passou por um mar de pernas antes de entrar no gol. Depois disso, o jogo ficou morno, mesmo com a entrada de Pulišić, que tentou colocar fogo na partida, mas teve pouco sucesso.

Porém, no finalzinho, no último lance, a Turquia mostrou o poder que todos esperavam dela. Arda Guler dá uma caneta sensacional em Pulišić, e a jogada segue para gol de Kaan Ayhan para dar os primeiros pontos à Turquia. A sensação que ficou era da “agora é tarde”. Talvez os turcos possam usar esse jogo como demonstração de que têm potencial para o próximo ciclo.

Agora é tarde

Os EUA não deram tempo à Turquia nem de respirar. Com dois minutos de jogo, depois de um escanteio cobrado por Sebastian Berhalter, a bola viajou toda a pequena área e achou o lateral Auston Trusty sozinho do outro lado, para finalizar de perna esquerda e abrir o placar.

O time praticamente reserva de Pochettino, porém, tinha suas deficiências. Yilmaz tabelou com Guler, que saiu sozinho dentro da área e finalizou a queima-roupa, sem dar chance de defesa para Matt Turner.

Depois da pausa para a hidratação, a seleção turca de novo fez uma boa jogada com troca de passes entre Yıldız e Guler. O jogador do Real Madrid enfiou a bola em Eren Elmalı, que achou Orkun Kökçü na pequena área para virar a partida. A troca de passes rápidas dos turcos era muito perigosa. Pena que o time, cheio de talentos, não tenha conseguido reproduzir esse desempenho nos outros dois confrontos.

Glória no final

Voltando do intervalo, os anfitriões não queriam fazer feio. Depois de um enrosco na zaga, a bola sobrou para Berhalter finalizar de fora da área e empatar a partida, com menos de cinco minutos de jogo.

Christian Pulišić, a grande estrela do time americano, entrou com pouco mais de dez minutos do segundo tempo.

O impacto do camisa 10 é nítido. Recebendo lançamento nas costas do lateral Oğuz Aydın, ele finalizou, mas parou no goleiro Uğurcan Çakır, e o atacante Brenden Aaronson perdeu um gol feito pegando o rebote. Era a chance de voltar à liderança no placar, e isso cobraria mais tarde os americanos.

Antes do final da partida, o autor do primeiro gol americano, Trusty, virou o pé e assustou a comissão técnica americana, mas voltou para a partida tranquilamente.

No último lance da partida, após caneta desconcertante de Arda Guler em Pulišić, a jogada continuou para um lançamento na área que achou Can Uzun, que deu assistência para Kaan Ayhan conquistar a vitória.