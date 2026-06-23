Messi bateu cinco recordes contra a Áustria na Copa; veja quais

Messi tem o maior número de vitórias na Copa

A lenda argentina Lionel Messi continua escrevendo sua história na Copa do Mundo. Na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, pelo Grupo J da Copa do Mundo na última segunda-feira (22), o camisa 10 quebrou cinco recordes envolvendo o Mundial.

Primeiro, o craque ultrapassou a própria marca de jogos disputados no torneio, chegando a 28 partidas. O campeão de 2022 pode chegar a até 34 jogos em Copas nesta edição, a depender da campanha de sua equipe. O único jogador em atividade mais próximo do argentino é o rival Cristiano Ronaldo, que jogou 23 jogos.

Messi também tem o maior número de vitórias na Copa, com 18. Em segundo lugar está Miroslav Klose, com 17, e em terceiro a lenda brasileira Cafu, com 16.

Outra marca que o camisa 10 já expandiu seus números é a de gols marcados na competição. Disputando desde 2006, Messi já tem 18 gols. Kylian Mbappé, da França, está em segundo lugar com 16 gols, igualando Miroslav Klose. ,

O jogador do Inter Miami bateu o recorde dele mesmo de minutos jogados em Copas, com 2.489 minutos. Messi também atingiu uma marca negativa.

Ele se tornou o primeiro jogador na história a perder três pênaltis em Copas do Mundo. Um contra a Islândia, em 2018, um contra a Polônia em 2022 e um no início da partida contra a Áustria.