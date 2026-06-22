Messi faz dois gols históricos em vitória contra a Áustria na Copa do Mundo

Argentino chegou a marca de 18 gols marcados na história da competição após o triunfo por 2 a 0, que classificou o time de Lionel Scaloni

A Argentina venceu a Áustria pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 por 2 a 0. A partida aconteceu no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos.

Lionel Messi, camisa 10 e capitão da Argentina, marcou seu 17º gol em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro da história da competição. E marcou de novo no fim da partida. O segundo lugar é de Miroslav Klose, com 16, seguido por Ronaldo com 15 e Gerd Müller e Kylian Mbappé com 14.

A Argentina vinha de uma vitória segura de 3 a 0 contra a Argélia, com show de Lionel Messi, que marcou os três gols. O camisa 10 queria, além da artilharia, garantir a classificação para a próxima fase.

A Áustria também veio de vitória, por 3 a 1, contra a Jordânia, sem muita dificuldade. Um empate já seria bom negócio e praticamente garantiria a presença na próxima fase.

Messi foi do inferno ao céu no primeiro tempo. Perdeu um pênalti sofrido por Lautaro Martínez, que poderia lhe dar o recorde. Mas o argentino parece inabalável e marcou seu gol histórico depois de bela jogada de ataque, com direito a corta-luz de Thiago Almada, ex-Botafogo.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu bastante; a Argentina pouco sofreu e garantiu a vitória nos minutos finais com mais um gol de Messi.

O camisa 10 e Mbappé têm tudo para fazer mais uma Copa histórica e brigar jogo a jogo pela artilharia total da maior competição do futebol. Quem sabe não se encontram de novo na final.

Um encontro com o destino

A expectativa de domínio da Argentina foi comprovada logo com cinco minutos de jogo. Lautaro Martinez foi sanduichado entre Xaver Schlager e Stefan Posch, sendo derrubado dentro da área. Com o pênalti confirmado no VAR, Lionel Messi tinha um encontro com o destino. Era a chance de fazer o gol que passaria Miroslav Klose em artilharia em Copas. Mas os gênios também erram.

Em uma batida estranha, o camisa 10 mandou a bola para fora pelo lado direito do gol, em cobrança bem fraca de pênalti. A chance desperdiçada deu novos ares à partida. A Áustria já não deixava a Argentina trocar passes com facilidade e impunha sua pressão alta, que tem a identidade do técnico Ralf Rangnick.

Nas descidas argentinas, a recomposição austríaca dava conta de defender a área e impedir o último passe, apesar de Messi conseguir se desvencilhar da marcação e aparecer várias vezes livre na entrada da área.

Dito e feito. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Messi recebeu cruzamento de Facundo Medina, contou com um belo corta-luz de Thiago Almada, chutou da meia-lua da área e fez o gol, tornando-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 17 gols. Kylian Mbappé, com seus 14 gols, ainda jogará pela França contra o Iraque, pensando no recorde. Miroslav Klose tem 16.

Descanso?

Voltando para a segunda etapa, a Áustria parecia ter sentido o golpe do gol no final do primeiro tempo, com a Argentina voltando a tomar conta do jogo.

Marcel Sabitzer, em falta no campo de ataque, bateu bem e obrigou Emiliano Martínez a fazer uma defesa difícil. A bola parada parecia ser a única arma do time europeu. Apesar de não atropelar os austríacos, a Argentina não sofria.

O ritmo da partida caiu bastante, principalmente pela falta de intensidade da seleção argentina, que buscava mais lançamentos e contra-ataques. Parecia estar descansando para a próxima fase.

A Áustria ficava com a bola, mas não conseguia construir ofensivamente algo que ameaçasse o time de Lionel Scaloni.

Quase no apagar das luzes, ele marcou de novo. Lionel Messi, em contra-ataque, deixou Julian Alvarez na cara do gol, que parou no goleiro. A bola voltou para Messi, que finalizou duas vezes até conseguir marcar seu 18º gol, depois de rebatida da zaga. A história continua sendo escrita, e a Argentina se classificou para as eliminatórias.