México e Coreia do Sul disputam 1ª vaga para próxima fase da Copa do Mundo

A segunda rodada da fase de grupos, que começa nesta quinta, e pode definir o primeiro classificado do Grupo A

Começa nesta quinta-feira (18) a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. México e Coreia do Sul se enfrentam em um confronto decisivo, que pode garantir a primeira classificada para a próxima fase da competição.

As duas seleções venceram o jogo de estreia e ocupam, atualmente, a primeiro e segunda posição, repectivamente, do Grupo A. Uma vitória de cada um dela, já assegura o time na próxima fase, caso seja um empate, o resultado depende da outra partida do grupo, assim como o jogo da última rodada.

México e Coreia do Sul se enfrentam às 22h no Estádio de Guadalajara, localizado na cidade de Zapopan, no México.

Já no Grupo B, do Canadá, que também é país-sede, a situação está igual para todas as Seleções. Todas empataram o primeiro jogo e deixaram a classificação parra a última rodada da competição. Mas, uma vitória de qualquer uma delas, seja Suíça, Canadá, Catar ou Bósnia, já faz a Seleção sair na frente.

Confira os jogos desta quinta:

22h – México x Coreia do Sul – Estádio de Guadalajara, Zapopan, México.

– Estádio de Guadalajara, Zapopan, México. 13h – República Tcheca x África do Sul – Estádio de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.

– Estádio de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. 16h – Suíça x Bósnia – SoFi Stadium, Los Angeles, Estados Unidos.

– SoFi Stadium, Los Angeles, Estados Unidos. 19h – Canadá x Catar – BC Place, Vancouver, Canadá.

Classificação

Grupo A

Grupo B