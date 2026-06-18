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Copa do Mundo

México e Coreia do Sul disputam 1ª vaga para próxima fase da Copa do Mundo

A segunda rodada da fase de grupos, que começa nesta quinta, e pode definir o primeiro classificado do Grupo A

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O atacante número 16 do México, Julian Quinones, comemora o primeiro gol de seu time durante a partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México, em 11 de junho de 2026. (Foto de Rodrigo OROPEZA / AFP)
Julián Quiñones Rodrigo OROPEZA / AFP

Começa nesta quinta-feira (18) a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. México e Coreia do Sul se enfrentam em um confronto decisivo, que pode garantir a primeira classificada para a próxima fase da competição.

As duas seleções venceram o jogo de estreia e ocupam, atualmente, a primeiro e segunda posição, repectivamente, do Grupo A. Uma vitória de cada um dela, já assegura o time na próxima fase, caso seja um empate, o resultado depende da outra partida do grupo, assim como o jogo da última rodada.

México e Coreia do Sul se enfrentam às 22h no Estádio de Guadalajara, localizado na cidade de Zapopan, no México.

Já no Grupo B, do Canadá, que também é país-sede, a situação está igual para todas as Seleções. Todas empataram o primeiro jogo e deixaram a classificação parra a última rodada da competição. Mas, uma vitória de qualquer uma delas, seja Suíça, Canadá, Catar ou Bósnia, já faz a Seleção sair na frente.

Confira os jogos desta quinta: 

  • 22h – México x Coreia do Sul – Estádio de Guadalajara, Zapopan, México. 
  • 13h – República Tcheca x África do Sul – Estádio de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. 
  • 16h – Suíça x Bósnia – SoFi Stadium, Los Angeles, Estados Unidos.
  • 19h – Canadá x Catar – BC Place, Vancouver, Canadá. 

Classificação

Grupo A

Grupo B

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