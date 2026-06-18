México e Coreia do Sul disputam 1ª vaga para próxima fase da Copa do Mundo
Começa nesta quinta-feira (18) a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. México e Coreia do Sul se enfrentam em um confronto decisivo, que pode garantir a primeira classificada para a próxima fase da competição.
As duas seleções venceram o jogo de estreia e ocupam, atualmente, a primeiro e segunda posição, repectivamente, do Grupo A. Uma vitória de cada um dela, já assegura o time na próxima fase, caso seja um empate, o resultado depende da outra partida do grupo, assim como o jogo da última rodada.
México e Coreia do Sul se enfrentam às 22h no Estádio de Guadalajara, localizado na cidade de Zapopan, no México.
Já no Grupo B, do Canadá, que também é país-sede, a situação está igual para todas as Seleções. Todas empataram o primeiro jogo e deixaram a classificação parra a última rodada da competição. Mas, uma vitória de qualquer uma delas, seja Suíça, Canadá, Catar ou Bósnia, já faz a Seleção sair na frente.
Confira os jogos desta quinta:
- 22h – México x Coreia do Sul – Estádio de Guadalajara, Zapopan, México.
- 13h – República Tcheca x África do Sul – Estádio de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.
- 16h – Suíça x Bósnia – SoFi Stadium, Los Angeles, Estados Unidos.
- 19h – Canadá x Catar – BC Place, Vancouver, Canadá.