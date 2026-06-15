Neymar não treina com a Seleção e participação no jogo contra o Haiti não é certa

Em tratamento devido a uma lesão de grau dois na panturrilha direita, o atleta repetiu a ressonância magnética mas o resultado ainda não foi divulgado

O jogador Neymar Jr, ficou de fora do treino da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (15), no centro de treinamento do New York Red Bulls, onde o Brasil treina durante a Copa do Mundo. Com isso, as especulações de que ele não participaria do jogo contra o Haiti na sexta-feira (19) aumentaram.

Em tratamento devido a uma lesão de grau dois na panturrilha direita, o atleta repetiu o exame feito há uma semana mas o resultado ainda não foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ainda de manhã, Neymar foi levado a uma clínica particular para uma nova ressonância magnética. Com o resultado, a comissão técnica vai avaliar quando o atleta vai poder voltar a jogar após essas três semanas sem entrar em campo.

O atleta se machucou ainda pelo Santos, no dia 17 de maio, e desde então não voltou a trabalhar em campo. Neymar está integrado à Seleção desde o dia 27, em Teresópolis. Após incertezas e polêmicas em relação a sua convocação, a estrela do time santista está em sua 4º Copa do Mundo.

Com ou sem Neymar em campo, a Seleção brasileira enfrenta o Haiti na sexta às 21h30 e a Escócia no próximo dia 24, uma quarta-feira, às 19h, e finaliza os jogos da fase de grupos da competição.