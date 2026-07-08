Noruega tem surto de gripe antes de partida contra a Inglaterra na Copa
A Noruega, algoz da Seleção Brasileira, enfrenta um surto de gripe a poucos dias de enfrentar a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O técnico Stale Solbakken confirmou que o time passa por uma crise de resfriados durante o torneio.
O atacante Jorgen Strand Larsen é o único jogador que teria apresentado febre, segundo o treinador. “Tivemos apenas Jorgen com febre. Mas houve um pouco de tosse e rouquidão espalhadas pelo grupo”, disse.
Segundo o jornal The Sun, Stale Solbakken foi visto tossindo enquanto conversava com a imprensa.
“Há ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. Somos mais de 50 pessoas. Seria estranho se ninguém apresentasse algum problema”, disse o técnico.
Além de Larsen, outros atletas e membros da comissão técnica teriam apresentado sintomas, segundo o jornal norueguês Dagbladet.Marcus Holmgren Pedersen ficou de fora dos relacionados para o jogo contra o Brasil.
A Noruega enfrenta a Inglaterra no sábado (11), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. A Inglaterra eliminou o México em uma partida dura, por 3 a 2. A Noruega encerrou o sonho do hexa por 2 a 1 contra o Brasil.