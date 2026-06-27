Os recordes de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo 2026

Aos 38 e 41 anos, os dois atacantes entram em campo pela sexta vez em busca de marcas absolutas na América do Norte

A principal resposta sobre o que esperar das prováveis últimas participações de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo 2026 é uma busca implacável por estatísticas que redefinem a história do esporte. Convocados oficialmente por Argentina e Portugal para o torneio que começa em 11 de junho, os dois atacantes se preparam para disputar a competição pela sexta vez na carreira. Enquanto o camisa 10 argentino persegue o posto de maior artilheiro de todos os tempos, o capitão português tenta se tornar o jogador mais velho a levantar a taça da FIFA.

A sexta Copa do Mundo do trio de veteranos

Entrar em campo na atual edição do torneio, sediado por Estados Unidos, México e Canadá, significa romper uma barreira de longevidade que resistia desde o século passado. Desde as suas estreias na Alemanha, em 2006, os dois craques se mantiveram no topo do esporte por duas décadas ininterruptas.

Eles não estarão sozinhos neste feito. O goleiro mexicano Guillermo Ochoa também foi convocado para a sua sexta edição. O trio deixa para trás nomes lendários que pararam na quinta participação, como o alemão Lothar Matthäus, o italiano Gianluigi Buffon e os mexicanos Antonio Carbajal, Rafa Márquez e Andrés Guardado. Esta durabilidade física contraria a lógica do futebol moderno, marcado pelo desgaste extremo e calendários inchados.

O que falta para Lionel Messi no torneio

Com o título mundial conquistado no Catar em 2022, o craque do Inter Miami entra em campo sem o peso de um jejum de troféus. O seu alvo principal agora é o topo da artilharia histórica. Com 13 gols marcados em suas cinco participações anteriores, ele precisa de apenas mais três bolas na rede para igualar o recorde absoluto que pertence ao alemão Miroslav Klose.

Além dos gols, o argentino já é o detentor do recorde de mais jogos disputados na história do torneio. Com o novo formato da competição, que agora conta com 48 seleções e uma fase extra de mata-mata, qualquer avanço da Argentina no campeonato permitirá que ele amplie essa marca para um número praticamente inalcançável nas próximas décadas.

Os maiores artilheiros da história

Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols Ronaldo (Brasil): 15 gols Gerd Müller (Alemanha): 14 gols Lionel Messi (Argentina): 13 gols Just Fontaine (França): 13 gols

Os jogadores com mais partidas

Lionel Messi (Argentina): 26 jogos Lothar Matthäus (Alemanha): 25 jogos Miroslav Klose (Alemanha): 24 jogos Paolo Maldini (Itália): 23 jogos Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 jogos

O desafio físico e histórico de Cristiano Ronaldo

Aos 41 anos de idade, o atacante do Al-Nassr chega ao torneio com um objetivo coletivo e individual muito claro. Ele busca a taça inédita para Portugal, mas também corre contra o relógio biológico. Se a seleção europeia vencer a grande final marcada para o dia 19 de julho, ele quebrará o recorde de campeão mais velho da história.

O português também detém uma marca exclusiva: é o único atleta a marcar gols em cinco edições diferentes do torneio. Balançar as redes nos gramados norte-americanos significa estender esse feito para seis edições. O principal tabu que ele tenta quebrar, no entanto, é o de nunca ter marcado um gol em fases eliminatórias do torneio, já que todos os seus tentos anteriores ocorreram na fase de grupos.

Os campeões mais velhos da história

Dino Zoff (Itália): 40 anos e 133 dias (1982) Nilton Santos (Brasil): 37 anos e 32 dias (1962) Miroslav Klose (Alemanha): 36 anos e 34 dias (2014)

O recorde de edições com gols marcados

Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 edições (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) Lionel Messi (Argentina): 4 edições (2006, 2014, 2018, 2022) Pelé (Brasil): 4 edições (1958, 1962, 1966, 1970) Uwe Seeler (Alemanha): 4 edições (1958, 1962, 1966, 1970) Miroslav Klose (Alemanha): 4 edições (2002, 2006, 2010, 2014)

A presença destas lendas nesta edição do torneio encerra o ciclo mais dominante da história do esporte. As estatísticas que eles podem registrar nas próximas semanas devem permanecer no topo do almanaque do futebol mundial por gerações.