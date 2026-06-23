Panamá x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Panamá x Croácia se enfrentam nesta terça-feira, dia 23, às 20h, no BMO Field, em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo.
O Panamá ocupa atualmente a terceira colocação, com zero pontos, e busca vencer após a derrota para Gana, por 1 a 0. Do outro lado, a Croácia aparece em quarto e último lugar, após tomar uma goleada por 4 a 2 da Inglaterra, sem pontos.
Onde assistir Panamá x Croácia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video e CazéTV.