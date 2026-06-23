Panamá x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Panamá x Croácia se enfrentam pelo Grupo L nesta terça-feira, às 20h, no BMO Field; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Panamá ocupa atualmente a terceira colocação, com zero pontos, e busca vencer após a derrota para Gana, por 1 a 0

Panamá x Croácia se enfrentam nesta terça-feira, dia 23, às 20h, no BMO Field, em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo.

O Panamá ocupa atualmente a terceira colocação, com zero pontos, e busca vencer após a derrota para Gana, por 1 a 0. Do outro lado, a Croácia aparece em quarto e último lugar, após tomar uma goleada por 4 a 2 da Inglaterra, sem pontos.

Onde assistir Panamá x Croácia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video e CazéTV.