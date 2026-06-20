Paraguai sofre com um a menos, mas elimina Turquia da Copa do Mundo

Time sul-americano abriu o placar com o gol mais rápido da competição e venceu por 1 a 0

O Paraguai, jogando todo o segundo tempo com um homem a menos após a expulsão de Miguel Almirón pouco antes do intervalo, garantiu uma heroica vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, mantendo vivas suas esperanças de chegar aos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

Um gol de Matías Galarza logo aos dois minutos foi suficiente para a equipe de Gustavo Alfaro garantir a vitória, eliminando a Turquia do torneio.

O resultado também garantiu aos Estados Unidos, comandados pelo argentino Mauricio Pochettino, a liderança do Grupo D, horas depois de se tornarem a segunda seleção (depois do México) a se classificar para os 16-avos com uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália.

A partida em Santa Clara, perto de São Francisco, ficou marcada pela expulsão de Almirón, que se tornou a primeira vítima da chamada ‘Lei Vinícius’.

O meio-campista, que joga pelo Atlanta United, da MLS, e já teve passagens pela Inglaterra (Newcastle United) e Argentina (Lanús), cobriu a boca enquanto falava com um adversário nos acréscimos (45+2′) do primeiro tempo.

Após ser alertado pelo VAR, o árbitro salvadorenho Iván Barton lhe mostrou o cartão vermelho, aplicando a nova regra que proíbe os jogadores de taparem a boca ao falar.

Para evitar incidentes como os supostos insultos racistas dirigidos pelo jogador argentino do Benfica, Gianluca Prestianni, ao astro brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, durante uma partida da Liga dos Campeões no início desta temporada, a Fifa anunciou no final de abril que, a partir deste torneio, os jogadores que fizessem esse gesto – que havia se tornado comum em campo — seriam expulsos.

“Se um jogador cobre a boca e diz algo (…), deve-se presumir que ele disse algo que não deveria; caso contrário, não precisaria cobrir a boca”, explicou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em entrevista à Sky Sports.

Após a expulsão, a partida se transformou em uma batalha pela sobrevivência para o Paraguai, que sofreu pressão constante durante todo o segundo tempo por parte de uma seleção turca que desperdiçou muitas chances.

Mas, no final, a equipe de Alfaro viu seus esforços recompensados com uma vitória crucial que manteve vivas as suas esperanças.

Escalações:

Turquia: Ugurcan Cakir – Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci (Orkun Kökcü 86′), Ferdi Kadioglu (Evren Eren Elmali 70′) – Yunus Akgün (Deniz Gul 60′), Ismail Yuksek (Can Uzun 60′) – Arda Guler, Hakan Calhanoglu (cap), Kenan Yildiz – Muhammed Kerem Aktürkoglu (Baris Alper Yilmaz 46′). Técnico: Vincenzo Montella.

Paraguai: Orlando Gill – Juan Caceres (Alexandro Maidana 81′), Gustavo Gomez (cap), Omar Alderete, Junior Alonso – Diego Gomez (Victor Velazquez 67′), Adrián Cubas, Matias Galarza (José Canale 90+2′), Miguel Almirón – Isidro Pitta (Damian Bobadilla 46′), Julio Enciso (Gabriel Avalos Stumpfs 90+1′). Técnico: Gustavo Alfaro.