Paraguai x França: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida deste sábado (4), às 18h (de Brasília), vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Canadá e Marrocos.

A Seleção do Paraguai chega às oitavas após surpreender na partida contra a Alemanha em sua estreia no mata-mata. A equipe paraguaia derrotou, nos pênaltis, a seleção tetracampeã mundial.

Estatísticas: Alemanha x Paraguai

A equipe da França conseguiu sua classificação após derrotar a Suécia por 3 a 0, e chega às oitavas tendo vencido todas as partidas do Mundial até aqui com no mínimo 3 gols em cada.

Estatísticas: França x Suécia

Confira a tabela da Copa do Mundo

Onde assistir Paraguai x França ao vivo

A partida que vale vaga nas quartas de final será transmitida ao vivo pela SporTV e CazéTV, com início às 18h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.