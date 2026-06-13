Pelo sonho do hexa: onde assistir ao vivo, horário e transmissão de Brasil x Marrocos

Seleção comandada por Carlo Ancelotti estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo 2026, contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos

Chegou o dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13). Integrante do Grupo C, junto com Marrcos, Haiti e Escócia, a canarinha faz seu primeiro jogo diante do Marrocos. A partida acontece no MetFlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir

A estreia da Seleção Brasileira será transmitida, em áudio, no Youtube da Jovem Pan. A transmissão começa às 18h.

Além da Jovem Pan, a partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), SBT (TV aberta), CazéTV (Youtube) e GETV.