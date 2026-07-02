Portugal x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Portugal e Croácia se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (2), às 20h, no Estádio de Toronto; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio de Toronto, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela etapa 16 avos de final da competição.

Ambas as seleções portuguesa e croata se classificaram à fase mata-mata na segunda colocação de suas chaves. Em grupo composto por Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão, Portugal venceu um confronto e empatou dois. Assim, somou cinco pontos.

Do outro lado, em chave com Inglaterra, Gana e Panamá, Croácia venceu dois duelos e perdeu um. Com seis pontos, ficou atrás só dos ingleses.

Na última rodada da fase de grupos, Portugal ficou no 0 a 0 com Colômbia. Já a Croácia derrotou Gana por 2 a 1.

Onde assistir Portugal x Croácia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 20h.