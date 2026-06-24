Copa do Mundo: saiba o que o Brasil precisa fazer para avançar na Copa do Mundo

A classificação para o mata-mata da Copa do Mundo é matemática, mas os jogos não. As famosas “zebras” mexem tabelas, alteram classificações e podem quebrar expectativas de torcedores das gigantes do esporte. A Seleção Brasileira, única a levantar a taça do Mundial por cinco vezes, ainda não está garantida para a fase de eliminatórias do campeonato, que este ano ainda terá um jogo a mais que as edições anteriores.

Apesar de não ser garantido, matematicamente, o Brasil tem altas chances de carimbar sua vaga na nova etapa do mundial, os 16 avos de final. A seleção canarinha precisa apenas de um empate em sua última partida da primeira fase da Copa, contra a Escócia, para se classificar em 1º ou 2º lugar do Grupo C.

O Brasil empatou em 1 a 1 na sua estreia contra o Marrocos e venceu a partida seguinte com folga, fazendo 3 a 0sobre o Haiti, o que a coloca em primeiro no grupo por saldo de gols, já que em pontos está empatada com os marroquinos.

Os jogos da terceira rodada do Grupo C, composta pelo confronto entre Brasil e Escócia, e Marrocos contra Haiti, podem alterar toda a ordem da tabela, embora seja necessária uma combinação rara de resultados para que os brasileiros não sigam para a próxima fase.

Resultados prováveis

No caso de vitória brasileira por 1 a 0, a classificação para o mata-mata é garantida, com grandes chances de primeiro lugar do grupo, a menos que o Marrocos vença com uma diferença de no mínimo 4 gols, o que jogaria o Brasil para segundo, mas manteria a classificação direta para a etapa de eliminatórias. Quanto maior a diferença de gols ganhando da Escócia, menor a chance de não se classificar em primeiro no provável caso de vitória marroquina.

Caso o Brasil empate com a Escócia, uma vitória de Marrocos sobre o Haiti joga o Brasil para segundo na tabela, ainda garantindo classificação direta para o mata-mata. Se Marrocos e Haiti também empatarem, a definição de quem fica na liderança do grupo segue sendo o saldo de gols, o que dificilmente tiraria o primeiro lugar brasileiro do grupo pela vantagem sobre as demais seleções.

Uma derrota brasileira para a Escócia complicaria a situação do Brasil, pois jogaria a Seleção Brasileira para a terceira colocação do grupo, no caso de empate ou vitória marroquina sobre o Haiti. Se Marrocos também perder, o critério de desempate entre a segunda e a terceira colocação com o Brasil volta a ser saldo de gols, favorecendo os brasileiros.

Brasil em terceiro

No pior dos cenários, uma derrota do Brasil e vitória dos marroquinos, a Seleção Brasileira termina a primeira fase da Copa do Mundo na terceira colocação do Grupo C, fazendo com que outra variável entre em campo.

Todos os terceiros colocados dos 12 grupos do Mundial são colocados em uma “tabela externa”, onde seus resultados na primeira etapa são comparados e as 8 seleções que melhor se saíram na fase de grupos ainda garantem uma vaga para o mata-mata da Copa do Mundo.

Prováveis adversários

Caso a probabilidade matemática se confirme e a Seleção Brasileira avance em primeiro ou segundo do Grupo C, seu primeiro adversário na estreia da fase de eliminatórias da Copa depende fundamentalmente de como será a classificação da chave F.

Se os brasileiros terminarem como líderes do grupo, seu primeiro confronto eliminatório é contra quem ficar em segundo na chave adversária. No caso da vice-liderança brasileira, a estreia do mata-mata será com o primeiro colocado do Grupo F, podendo ser Holanda, Japão ou Suécia.

Holanda e Japão dependem apenas de seus resultados para avançar aos 16 avos de final. A Seleção da Suécia precisa vencer a próxima partida e torcer por tropeços dos líderes do grupo, enquanto a Tunísia está matematicamente eliminada.

No caso de uma classificação da Seleção Brasileira somente em terceiro no Grupo C, o novo modelo de chaveamento a colocaria para enfrentar o líder de outra chave, podendo ser a A, E ou I, dependendo de quais grupos terão os melhores terceiros colocados na primeira fase da competição.

Atualmente, o líder do Grupo A é o México, com duas vitórias. Quem encabeça o Grupo E, também com seis pontos, é a Alemanha. Enquanto no Grupo I, França e Noruega ainda não perderam nenhum jogo.

Confira a tabela completa de todos os grupos da Copa