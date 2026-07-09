Endrick e Estêvão lideram a nova geração de atletas de 19 anos que assumem o protagonismo da Seleção após a despedida de Neymar.

Para saber exatamente quem são os jovens do Brasil para o ciclo da Copa do Mundo 2030, basta olhar para a dupla formada por Endrick e Estêvão, ambos com 19 anos, que encabeçam o novo projeto da CBF. Após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final do Mundial de 2026, a Seleção Brasileira vira a chave imediatamente para o torneio que será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos. Nomes como Rayan, Vitor Reis e Kauã Elias também integram a lista de apostas do técnico Carlo Ancelotti para substituir a geração de veteranos que se despede definitivamente dos gramados.

A ascensão de Endrick e Estêvão como pilares da equipe

O futebol europeu já reconhece o peso da nova geração brasileira. No seleto grupo de jovens mais valiosos do mundo, Estêvão (Chelsea) e Endrick (Real Madrid) figuram no topo das avaliações do mercado internacional. Eles representam a quebra de um paradigma tático e técnico, trazendo velocidade, drible e poder de finalização para um setor ofensivo que precisa de renovação urgente.

Endrick já acumula vivência de alto nível no Real Madrid e participou ativamente da campanha de 2026, adquirindo uma bagagem emocional rara para sua idade. A transição de promessa para realidade aconteceu de forma meteórica. O atacante não é apenas uma peça de reposição, mas o ponto central do ataque brasileiro projetado para o próximo quadriênio.

Estêvão, por sua vez, superou expectativas em sua chegada ao Chelsea. O jogador revelado pelo Palmeiras assumiu a responsabilidade no futebol inglês com atuações maduras na Premier League e na Champions League. A capacidade de flutuar pelas pontas e quebrar linhas defensivas o coloca como o substituto natural na criação de jogadas, preenchendo a lacuna deixada pela aposentadoria de Neymar do futebol de seleções.

As maiores promessas para a Copa de 2030

O processo de reformulação exige a observação de atletas que chegarão ao auge físico e técnico daqui a quatro anos. Abaixo, listamos os principais talentos que já despontam no cenário mundial e concorrem ao prêmio Golden Boy.

1. Estêvão (Atacante)

Atualmente avaliado em mais de 118 milhões de euros, o ponta do Chelsea é a joia mais cara do futebol brasileiro na categoria sub-20. Sua adaptação rápida ao futebol europeu e o faro de gol o tornam titular no planejamento para o próximo Mundial.

2. Endrick (Atacante)

Com valor de mercado na casa dos 73 milhões de euros, o camisa 9 do Real Madrid já possui o peso de carregar a esperança de gols do país. Ele terá 23 anos na próxima Copa do Mundo, a idade considerada ideal para a explosão física de um centroavante de alto rendimento.

3. Rayan (Atacante)

Indicado ao prêmio de melhor jovem do mundo, o atacante do Bournemouth ganhou destaque pela força e velocidade. Ele faz parte da safra de goleadores que atua na Inglaterra e já está no radar da comissão técnica para encorpar as opções de beirada de campo.

4. Vitor Reis (Zagueiro)

A defesa também exige caras novas para o próximo Mundial. O zagueiro do Girona vem acumulando atuações seguras no futebol espanhol. Sua leitura de jogo e a qualidade na saída de bola são características exigidas pelo atual modelo tático da Seleção.

5. Kauã Elias (Atacante)

Atuando pelo Shakhtar Donetsk, o centroavante manteve a tradição de brasileiros brilhando no leste europeu. Ele oferece uma presença de área física e imponente, sendo uma alternativa tática valiosa para partidas contra defesas mais fechadas.

O peso da transição sob o comando de Ancelotti

A queda precoce nas oitavas de final da Copa de 2026 acelerou o fim da linha para nomes históricos. A aposentadoria de Neymar da Seleção e a provável despedida de veteranos como Casemiro, Danilo e Alex Sandro obrigam a comissão técnica a acelerar o processo de integração dos mais novos. Carlo Ancelotti, com contrato renovado até 2030, já sinalizou que a mescla entre experiência e juventude será a base do seu trabalho a partir dos amistosos de setembro.

O treinador italiano sabe que a pressão por resultados será imediata nas Eliminatórias. No entanto, o histórico de Ancelotti no desenvolvimento de talentos como Vinícius Júnior e Rodrygo traz um grande alento para o torcedor. O foco estrutural agora é garantir rodagem internacional aos novatos, permitindo que eles amadureçam antes do torneio centenário.

Jogadores que hoje estão na faixa dos 25 a 29 anos, como Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e o próprio Vinícius Júnior, assumirão o papel de mentores ao longo do ciclo. Essa transição de liderança no vestiário é fundamental para que o peso da camisa pentacampeã não sufoque os garotos de 19 anos que estão chegando agora.

Perguntas frequentes

Quais jogadores da Seleção Brasileira se aposentaram após a Copa de 2026?

Neymar indicou o encerramento de sua trajetória com a camisa amarela logo após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final. Outros veteranos importantes como Casemiro, Danilo e Alex Sandro também não devem figurar no próximo ciclo de convocações devido à idade avançada.

Até quando vai o contrato de Carlo Ancelotti com o Brasil?

A Confederação Brasileira de Futebol renovou o vínculo do técnico italiano em maio de 2026, antes mesmo do Mundial. O novo contrato garante a permanência do treinador no comando da equipe até o fim da Copa do Mundo de 2030.

Quem são os jogadores brasileiros indicados ao prêmio Golden Boy 2026?

A lista conta com sete brasileiros que atuam no futebol europeu. Os principais destaques são Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Vitor Reis (Girona), William Gomes (Porto) e Souza (Tottenham).

A renovação do elenco não é apenas uma necessidade biológica, mas a oportunidade perfeita para reinventar a identidade do futebol brasileiro no cenário global. Com talentos de classe mundial despontando precocemente, o longo caminho até 2030 promete ser de reconstrução, velocidade e esperança.