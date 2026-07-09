Restam 8 de 48; confira a campanha dos classificados às quartas da Copa

O Mundial está chegando ao fim. Somente 8 equipes ainda brigam para saber quem vai levantar a taça mais importante do futebol. As partidas das quartas de final começam nesta quinta-feira (9) e se estendem até o sábado (11), quando conheceremos os semifinalistas da competição.

A Copa do Mundo de 2026 passou por mudanças, aumentando de 32 para 48 equipes, que formam 12 grupos na primeira fase, e cria uma etapa a mais no mata-mata da competição. É a edição do Mundial com mais jogos para que uma seleção se sagre campeã mundial, sendo necessário disputar no mínimo oito partidas na campanha pela taça.

Campanhas

França

A Seleção da França se classificou em primeiro no Grupo I e venceu todas as partidas até aqui. Sua campanha começou com a vitória de 3 a 1 sobre a equipe de Senegal. Em seu segundo jogo, os franceses derrotaram o Iraque novamente com três gols, mas sem que suas redes fossem balançadas. Para encerrar a fase de grupos, a França derrotou a Noruega, que eliminou o Brasil, vencendo por 4 a 1.

Iniciando sua jornada no mata-mata, os franceses marcaram três vezes sobre a Suécia, que não balançou as redes. As oitavas foram mais difíceis para a equipe francesa, com um placar magro de 1 a 0 sobre o Paraguai. O confronto da França nas quartas será contra Marrocos, na quinta-feira (9), a partir das 17h (de Brasília).

A seleção francesa chega até aqui com 14 gols, empatada na artilharia com a Argentina, tendo a defesa vazada 10 vezes. O atacante francês Mbappé é vice-artilheiro da competição, tendo marcado em 7 oportunidades, mesma quantia que o norueguês Haaland.

Marrocos

A Seleção Marroquina ficou em segundo no Grupo C, atrás do Brasil, com duas vitórias e um empate. Sua estreia na primeira fase foi contra a seleção brasileira, com um gol para cada lado. No segundo jogo, venceu a Escócia por 1 a 0 e encerrou sua participação na primeira fase, marcando 4 vezes sobre o Haiti, que fez dois gols.

No mata-mata, Marrocos iniciou de forma difícil, passando da Seleção Holandesa somente nos pênaltis; o tempo regular terminou em 1 a 1. As oitavas de final foram melhores para a equipe marroquina, que eliminou um dos anfitriões, o Canadá, por 3 a 0. Na partida das quartas, Marrocos enfrenta a Seleção da França, nesta quinta, às 17h.

A Seleção Marroquina alcança a classificação às quartas pela segunda vez seguida, tendo marcado 10 gols e tomado 4. O meia-atacante Ismael Saibari foi quem mais balançou as redes pela equipe nesse Mundial, com 3 gols.

Espanha

A equipe da Espanha encerrou a fase de grupos em primeiro, com duas vitórias e um empate. Sua estreia foi enfrentando a Seleção de Cabo Verde, empatando sem gols. Na segunda partida, os espanhóis golearam a Arábia Saudita por 4 a 0 e encerraram sua participação na chave, eliminando o Uruguai do Mundial na vitória por 1 a 0.

Na fase eliminatória, os espanhóis venceram a equipe da Áustria por 3 a 0 e eliminaram a Seleção de Portugal, do craque Cristiano Ronaldo, por 1 a 0 no confronto das oitavas. Sua partida pelas quartas de final será nesta sexta-feira (10), enfrentando a Bélgica a partir das 16h (de Brasília).

A equipe da Espanha balançou as redes 9 vezes nessa edição da Copa e é a única equipe que não levou nenhum gol no Mundial de 2026. O atacante Mikel Oyarzabal foi quem mais marcou gols, com 4 anotados.

Bélgica

A equipe belga iniciou a Copa com empate com o Egito, com um gol para cada lado. Na segunda partida, mais um empate, dessa vez contra o Irã, sem gols. Em sua última participação na chave, a Bélgica se redimiu, goleando a Nova Zelândia com placar de 5 a 1. Mesmo com dois empates e uma vitória, os belgas conquistaram a liderança do Grupo G.

Na segunda rodada do Mundial, a Bélgica conquistou uma vitória por 3 a 2, somente na prorrogação, de virada, sobre a equipe de Senegal. As oitavas foram mais tranquilas para os belgas, que venceram os donos da casa, Estados Unidos, goleando por 4 a 1. Nas quartas, a Seleção da Bélgica enfrenta os espanhóis, na sexta, às 16h.

Os belgas ficam somente atrás da França e da Argentina na artilharia, com 13 gols marcados. Quem mais balançou as redes foi Romelu Lukaku, marcando 3 vezes. Nesta edição, a Bélgica teve as redes balançadas 5 vezes.

Noruega

Os noruegueses ficaram em segundo do Grupo I, atrás da França, com duas vitórias e uma derrota. Sua estreia foi com goleada, por 4 a 1 sobre o Iraque. Retornando aos gramados, a Seleção da Noruega ganhou de forma apertada, fazendo 3 a 2 sobre Senegal, e encerrou a participação na primeira fase sendo goleada por 4 a 1 pelos franceses.

No mata-mata, a Noruega estreou fazendo 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, mesmo resultado que eliminou o Brasil da Copa, com dois de Haaland no finalzinho do jogo e Neymar diminuindo, de pênalti, já na prorrogação. Agora, o próximo desafio da Noruega é contra a Inglaterra, no sábado (11), a partir das 18h (de Brasília).

A Noruega tem o quarto melhor ataque do Mundial, com 12 gols marcados, 7 deles pelo atacante Haaland, empatado com Mbappé em segundo na artilharia do campeonato. A equipe norueguesa levou 9 gols nessa Copa.

Inglaterra

A Seleção da Inglaterra terminou em primeiro do Grupo L com duas vitórias e um empate. Os ingleses começaram ganhando da Croácia por 4 a 2 e empataram com Gana, sem gols, na segunda partida. Para encerrar a primeira fase, mais uma vitória, fazendo 2 a 0 sobre o Panamá.

No mata-mata, o primeiro adversário dos ingleses foi o Congo, com uma vitória apertada, virando o jogo e ganhando por 2 a 1. Nas oitavas, a Inglaterra eliminou o México, um dos anfitriões, por 3 a 2, e agora vai precisar enfrentar a Noruega, no sábado (11), às 18h.

A Inglaterra chega até aqui com 11 gols, 6 deles, mais da metade, de Harry Kane. A Seleção inglesa teve a defesa vazada 5 vezes no Mundial de 2026.

Argentina

Os atuais campeões, a Seleção da Argentina, venceram todos os jogos até aqui. Na fase de grupos, ficaram em primeiro, fazendo 3 a 0 na Argélia em sua estreia. No segundo jogo, a vitória foi contra a Áustria, por 2 a 0, e encerrou sua participação no chave J, vencendo a Jordânia por 3 a 1.

A fase eliminatória começou difícil para os argentinos. Em sua estreia, contra Cabo Verde, saiu vencendo com gol de Messi, mas foi à prorrogação após os caboverdianos marcarem. No tempo extra, mais um gol de cada lado, e somente no segundo tempo da prorrogação os argentinos garantiram a vitória. Nas oitavas, mais uma vitória apertada, fazendo 3 a 2 no Egito. O adversário da Argentina agora será a Suíça, no sábado (11), às 22h.

Os argentinos detêm a artilharia da Copa, junto com a França, com 14 gols. Mais da metade deles foram marcados pelo craque Lionel Messi, que foi quem mais marcou na competição, tendo balançado as redes 8 vezes. A Argentina levou 5 gols no Mundial.

Suiça

Os suíços terminaram a fase de grupos em primeiro, estreando com um empate com o Catar, com um gol de cada lado. Na segunda partida, goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e encerrou as partidas pela chave B, vencendo o Canadá por 2 a 1.

A segunda fase da Copa começou com vitória suíça por 2 a 0 sobre a Argélia, e quase foi eliminada nas oitavas, vencendo somente nos pênaltis a Seleção da Colômbia. O próximo confronto dos suíços será no sábado (11), a partir das 22h (de Brasília), quando tentará passar pelos atuais campeões, a Argentina.