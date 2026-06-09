Seleção do Senegal é revistada em pista de pouso de aeroporto nos EUA; veja vídeo

IImagens que viralizaram nas redes mostram os jogadores sendo inspecionados com detectores de metal da cabeça aos pés

Integrante da delegação senegalesa é inspecionado ainda na pista de pouso na chegada do aeroporto nos EUA

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (9) mostra a Seleção do Senegal em uma rigorosa revista de segurança na chegada nos Estados Unidos (EUA) para a participação na Copa do Mundo 2026.

As imagens, que geraram críticas dos internautas, mostram os senegaleses sendo inspecionados com detectores de metal da cabeça aos pés ainda na pista de pouso do aeroporto.

O episódio acontece em meio a outros relatos de rigor para a entrada dos estrangeiros nos EUA às vésperas da Copa do Mundo. Dias antes, um árbitro da Somália, apontado como um dos mais importantes da África, foi impedido de entrar no país apesar de estar com o visto válido.

“A Fifa pode confirmar que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar nem arbitrar na Copa do Mundo da Fifa 2026 depois que lhe foi negada a entrada nos Estados Unidos”, declarou à AFP um porta-voz da Fifa na segunda-feira (8).

Além da Seleção senegalesa, a delegação do Uzbequistão também teria passado por uma revista com o mesmo rigor ao chegar aos EUA para disputar um amistoso contra a Holanda também na segunda.

The Senegalese 🇸🇳 delegation gets this treatment on arrival in the USA. Full tarmac searches, shoes off, bags turned inside out like criminals.



This is straight up humiliation and a disgrace. They’d never put white boys through the same.pic.twitter.com/KULjwTsCQI — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 8, 2026

*Com informações da AFP