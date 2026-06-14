Suécia x Tunísia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo (14), às 23h (horário de Brasília), no Estádio de Monterrey, no México, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela primeira rodada da fase de grupos da competição.
Pelo Grupo F, a Suécia e a Tunísia tiveram campanhas opostas rumo ao Mundial. Sem vitórias nas Eliminatórias europeias, a equipe sueca terminou a competição em último lugar em seu grupo com Suíça, Kosovo e Eslovênia. Graças ao desempenho na UEFA Nations League, a seleção pôde disputar a Repescagem.
A Tunísia teve uma campanha dominante nas Eliminatórias africanas. Com sete vitórias e um empate, a seleção tunisiana assegurou a classificação antecipada ao Mundial. A equipe encerrou a disputa invicta e sem sofrer gols.
Onde assistir Suécia x Tunísia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela TV Globo e pelo SporTV, com início da transmissão às 23h.