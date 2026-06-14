Suécia x Tunísia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Suécia e Tunísia se enfrentam pela Copa do Mundo neste domingo (14), às 23h, no Estádio de Monterrey; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Viktor Gyokeres foi convocado pela Suécia para a Copa do Mundo 2026

Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo (14), às 23h (horário de Brasília), no Estádio de Monterrey, no México, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Pelo Grupo F, a Suécia e a Tunísia tiveram campanhas opostas rumo ao Mundial. Sem vitórias nas Eliminatórias europeias, a equipe sueca terminou a competição em último lugar em seu grupo com Suíça, Kosovo e Eslovênia. Graças ao desempenho na UEFA Nations League, a seleção pôde disputar a Repescagem.

A Tunísia teve uma campanha dominante nas Eliminatórias africanas. Com sete vitórias e um empate, a seleção tunisiana assegurou a classificação antecipada ao Mundial. A equipe encerrou a disputa invicta e sem sofrer gols.

Onde assistir Suécia x Tunísia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela TV Globo e pelo SporTV, com início da transmissão às 23h.