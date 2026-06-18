Suíça goleia Bósnia e encaminha vaga para a próxima fase da Copa do Mundo

Suíços somam quatro pontos com a vitória por quatro a um

A Suíça goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 nesta quinta-feira (18), em Los Angeles, em um confronto europeu válido pelo equilibrado Grupo B, com o jogo sendo decidido nos minutos finais, aproximando os suíços da fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

Um voleio perfeito de Johan Manzambi (74′) abriu o placar para a seleção suíça, que dominou a Bósnia, mas teve dificuldades para superar a defesa da equipe que eliminou a Itália na repescagem das Eliminatórias europeias para o Mundial.

Com a vantagem, a Suíça jogou com mais liberdade e, após uma sequência de passes, Rubén Vargas (84′) chutou rasteiro para fazer 2 a 0. Depois, Manzambi (90′) marcou novamente e Granit Xhaka converteu um pênalti no último minuto dos acréscimos (90’+7). Emir Mahmic (90’+3) fez o gol de honra para os bósnios.

Na estreia de Edin Dzeko nesta Copa, a Bósnia se fechou durante o primeiro tempo, mas não conseguiu resistir à pressão do ataque suíço.

A Suíça não queria repetir o tropeço da estreia, quando cedeu o empate em 1 a 1 ao Catar nos acréscimos.

E a chave para abrir o ferrolho bósnio estava no banco de reservas. Manzambi e Vargas entraram no segundo tempo para decidir uma partida na qual o atacante Dan Ndoye havia sido a principal arma do time suíço durante a primeira etapa.

Para a Bósnia, a derrota foi o preço pago por uma postura tática tímida, apostando no desespero do adversário, que, no momento decisivo, fez jus ao seu status de favorito no grupo.

No entanto, o empate na primeira rodada contra o Canadá mantém a equipe na disputa por uma vaga na próxima fase do torneio.