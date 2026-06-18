Suíça x Bósnia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18), às 16h, no SoFi Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes do Grupo B, Suíça e Bósnia e Herzegovina ocupam atualmente a liderança e a quarta colocação, respectivamente. No entanto, ambas as seleções somam um ponto.

Na estreia no Mundial, a Bósnia e Herzegovina empatou em 1 a 1 com o Canadá. Já a Suíça anotou o mesmo placar contra o Catar. Dessa forma, o confronto entre os suíços e os bósnios pode colocar uma das equipes na liderança do chaveamento.

Onde assistir Suíça x Bósnia e Herzegovina ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, SporTV, ge tv e CazéTV, com início da transmissão às 16h.