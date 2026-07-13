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Copa do Mundo

Superioridade? Espanha leva a melhor nos confrontos contra a França

La Roja tem 18 vitórias contra 13 dos franceses; último encontro terminou em 5 a 4 para os espanhois
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha
Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha Biso, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

As seleções da Espanha e da França têm um longo histórico de confrontos, com vantagem para os espanhóis tanto em vitórias quanto em quantidade de gols. Das 38 partidas disputadas pela dupla, a equipe espanhola ganhou 18 jogos, enquanto os franceses se saíram melhor 13 vezes. No histórico, entre partidas oficiais e amistosos, também aconteceram 7 empates.

Em relação aos gols, a Seleção da Espanha lidera, tendo balançado as redes francesas em 71 oportunidades e levado 44 da equipe da França. Os países voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14), a partir das 16h, em busca de uma vaga na grande final da Copa do Mundo.

Partidas históricas

A primeira vez que as duas equipes entraram em campo juntas foi em 1922, em um amistoso que terminou com vitória espanhola por 4 a 0 em Bordeaux, na casa dos franceses.

Em partidas oficiais, as duas equipes se encontraram pela primeira vez na final da Eurocopa de 1984, quando a França derrotou os espanhóis por 2 a 0, conquistando seu primeiro grande título continental.

A única vez que as equipes se enfrentaram em Copas do Mundo foi em 2006. O duelo pelas oitavas de final do Mundial começou com gol da Espanha, mas a França virou e avançou com um 3 a 1.

As equipes voltaram a se encontrar nas quartas de final da Eurocopa de 2012, na Ucrânia, quando a Espanha derrotou a França por 2 a 0, com gols de Xabi Alonso, e avançou, sendo campeã daquela edição do campeonato.

Confrontos recentes

Nos últimos 5 confrontos entre as seleções, a Espanha venceu 3 partidas e a França se saiu melhor em duas. Os jogos recentes mostram um domínio espanhol em 2017, 2024 e 2025, com os franceses mostrando superioridade com vitória em 2014 e 2021.

05/06/2025 – Espanha 5 x 4 França 

A partida mais recente entre a dupla foi válida pela semifinal da Liga das Nações da UEFA. Um jogo histórico e eletrizante em que os espanhóis abriram quatro gols à frente dos franceses. A equipe da França reagiu fazendo 4 gols antes do apito final, mas a Espanha aumentou e venceu por 5 a 4 com dois gols de Lamine Yamal. 

09/07/2024 – Espanha 2 x 1 França 

Na semifinal da Eurocopa de 2024, mais uma vitória espanhola. A França até saiu na frente, mas a Espanha virou com um golaço de Yamal e outro de Dani Olmo, garantindo uma vaga na final com a vitória por 2 a 1 e caminhando rumo ao título europeu. 

10/10/2021 – Espanha 1 x 2 França 

A vitória da França de 2021 garantiu a taça para a equipe francesa na final da Liga das Nações da UEFA. Gols de Benzema e Mbappé garantiram o 2 a 1, mostrando superioridade sobre os espanhóis naquele ano.

28/03/2017 – França 0 x 2 Espanha 

A vitória da Espanha por 2 a 0 no amistoso internacional ficou marcada por ser um dos primeiros grandes testes da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) em uma partida entre seleções de ponta. Jogando em território francês, os espanhóis foram melhores e garantiram a vitória com gols de David Silva (de pênalti) e Gerard Deulofeu.

04/07/2014 – França 1 x 0 Espanha 

Em 2014, pouco depois da vitória alemã na Copa, sediada no Brasil, França e Espanha se enfrentaram em um amistoso internacional. Os franceses foram melhores e venceram os espanhóis no Stade de France, em Paris, com um gol marcado pelo atacante Loïc Rémy.

Semifinais

Olhando especificamente para o cenário de semifinais que disputaram, mais uma superioridade espanhola. A Seleção da Espanha saiu vitoriosa em 8 das 10 últimas semis em torneios oficiais principais (Copa do Mundo, Eurocopa, UEFA Nations League e Copa das Confederações) em que esteve em campo.

CompetiçãoPartidaResultadoStatus
UEFA Nations League 2025Espanha 5 x 4 FrançaVitóriaClassificada (Campeã)
Eurocopa 2024Espanha 2 x 1 FrançaVitóriaClassificada (Campeã)
UEFA Nations League 2022/23Espanha 2 x 1 ItáliaVitóriaClassificada (Campeã)
UEFA Nations League 2020/21Espanha 2 x 1 ItáliaVitóriaClassificada (Vice-campeã)
Eurocopa 2020 (em 2021)Espanha 1 (2) x (4) 1 ItáliaDerrotaEliminada nos pênaltis
Copa das Confederações 2013Espanha 0 (7) x (6) 0 ItáliaVitóriaClassificada nos pênaltis
Eurocopa 2012Espanha 0 (4) x (2) 0 PortugalVitóriaClassificada nos pênaltis
Copa do Mundo 2010Espanha 1 x 0 AlemanhaVitóriaClassificada (Campeã)
Copa das Confederações 2009Espanha 0 x 2 Estados UnidosDerrotaEliminada
Eurocopa 2008Espanha 3 x 0 RússiaVitóriaClassificada (Campeã)

As últimas 10 partidas da França em semifinais de grandes torneios oficiais (Copa do Mundo, Eurocopa e UEFA Nations League) mostram um histórico de 7 vitórias e 3 derrotas.

CompetiçãoPartidaResultadoStatus
UEFA Nations League 2025Espanha 5 x 4 FrançaDerrotaEliminada
Eurocopa 2024Espanha 2 x 1 FrançaDerrotaEliminada
Copa do Mundo 2022França 2 x 0 MarrocosVitóriaClassificada para a final
UEFA Nations League 2021Bélgica 2 x 3 FrançaVitóriaClassificada para a final
Copa do Mundo 2018França 1 x 0 BélgicaVitóriaClassificada para a final
Eurocopa 2016Alemanha 0 x 2 FrançaVitóriaClassificada para a final
Copa do Mundo 2006Portugal 0 x 1 FrançaVitóriaClassificada para a final
Eurocopa 2000França 2 x 1 PortugalVitóriaClassificada (na prorrogação)
Copa do Mundo 1998França 2 x 1 CroáciaVitóriaClassificada para a final
Eurocopa 1996França 0 (5) x (6) 0 República TchecaDerrotaEliminada nos pênaltis

Espanha e França voltam a se enfrentar em uma semifinal nesta terça-feira (14) no AT&T Stadium, o Estádio de Dallas, no Texas, Estados Unidos, em busca de uma vaga na grande final da Copa do Mundo, a partir das 16h (de Brasília). 

As duas equipes vêm de ótimas campanhas no Mundial, com a França tendo vencido todos os jogos que disputou, e a Seleção da Espanha tendo sofrido apenas um único gol em todo o Mundial.

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