Superioridade? Espanha leva a melhor nos confrontos contra a França

La Roja tem 18 vitórias contra 13 dos franceses; último encontro terminou em 5 a 4 para os espanhois

As seleções da Espanha e da França têm um longo histórico de confrontos, com vantagem para os espanhóis tanto em vitórias quanto em quantidade de gols. Das 38 partidas disputadas pela dupla, a equipe espanhola ganhou 18 jogos, enquanto os franceses se saíram melhor 13 vezes. No histórico, entre partidas oficiais e amistosos, também aconteceram 7 empates.

Em relação aos gols, a Seleção da Espanha lidera, tendo balançado as redes francesas em 71 oportunidades e levado 44 da equipe da França. Os países voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14), a partir das 16h, em busca de uma vaga na grande final da Copa do Mundo.

Partidas históricas

A primeira vez que as duas equipes entraram em campo juntas foi em 1922, em um amistoso que terminou com vitória espanhola por 4 a 0 em Bordeaux, na casa dos franceses.

Em partidas oficiais, as duas equipes se encontraram pela primeira vez na final da Eurocopa de 1984, quando a França derrotou os espanhóis por 2 a 0, conquistando seu primeiro grande título continental.

A única vez que as equipes se enfrentaram em Copas do Mundo foi em 2006. O duelo pelas oitavas de final do Mundial começou com gol da Espanha, mas a França virou e avançou com um 3 a 1.

As equipes voltaram a se encontrar nas quartas de final da Eurocopa de 2012, na Ucrânia, quando a Espanha derrotou a França por 2 a 0, com gols de Xabi Alonso, e avançou, sendo campeã daquela edição do campeonato.

Confrontos recentes

Nos últimos 5 confrontos entre as seleções, a Espanha venceu 3 partidas e a França se saiu melhor em duas. Os jogos recentes mostram um domínio espanhol em 2017, 2024 e 2025, com os franceses mostrando superioridade com vitória em 2014 e 2021.

05/06/2025 – Espanha 5 x 4 França

A partida mais recente entre a dupla foi válida pela semifinal da Liga das Nações da UEFA. Um jogo histórico e eletrizante em que os espanhóis abriram quatro gols à frente dos franceses. A equipe da França reagiu fazendo 4 gols antes do apito final, mas a Espanha aumentou e venceu por 5 a 4 com dois gols de Lamine Yamal.

09/07/2024 – Espanha 2 x 1 França

Na semifinal da Eurocopa de 2024, mais uma vitória espanhola. A França até saiu na frente, mas a Espanha virou com um golaço de Yamal e outro de Dani Olmo, garantindo uma vaga na final com a vitória por 2 a 1 e caminhando rumo ao título europeu.

10/10/2021 – Espanha 1 x 2 França

A vitória da França de 2021 garantiu a taça para a equipe francesa na final da Liga das Nações da UEFA. Gols de Benzema e Mbappé garantiram o 2 a 1, mostrando superioridade sobre os espanhóis naquele ano.

28/03/2017 – França 0 x 2 Espanha

A vitória da Espanha por 2 a 0 no amistoso internacional ficou marcada por ser um dos primeiros grandes testes da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) em uma partida entre seleções de ponta. Jogando em território francês, os espanhóis foram melhores e garantiram a vitória com gols de David Silva (de pênalti) e Gerard Deulofeu.

04/07/2014 – França 1 x 0 Espanha

Em 2014, pouco depois da vitória alemã na Copa, sediada no Brasil, França e Espanha se enfrentaram em um amistoso internacional. Os franceses foram melhores e venceram os espanhóis no Stade de France, em Paris, com um gol marcado pelo atacante Loïc Rémy.

Semifinais

Olhando especificamente para o cenário de semifinais que disputaram, mais uma superioridade espanhola. A Seleção da Espanha saiu vitoriosa em 8 das 10 últimas semis em torneios oficiais principais (Copa do Mundo, Eurocopa, UEFA Nations League e Copa das Confederações) em que esteve em campo.

Competição Partida Resultado Status UEFA Nations League 2025 Espanha 5 x 4 França Vitória Classificada (Campeã) Eurocopa 2024 Espanha 2 x 1 França Vitória Classificada (Campeã) UEFA Nations League 2022/23 Espanha 2 x 1 Itália Vitória Classificada (Campeã) UEFA Nations League 2020/21 Espanha 2 x 1 Itália Vitória Classificada (Vice-campeã) Eurocopa 2020 (em 2021) Espanha 1 (2) x (4) 1 Itália Derrota Eliminada nos pênaltis Copa das Confederações 2013 Espanha 0 (7) x (6) 0 Itália Vitória Classificada nos pênaltis Eurocopa 2012 Espanha 0 (4) x (2) 0 Portugal Vitória Classificada nos pênaltis Copa do Mundo 2010 Espanha 1 x 0 Alemanha Vitória Classificada (Campeã) Copa das Confederações 2009 Espanha 0 x 2 Estados Unidos Derrota Eliminada Eurocopa 2008 Espanha 3 x 0 Rússia Vitória Classificada (Campeã)

As últimas 10 partidas da França em semifinais de grandes torneios oficiais (Copa do Mundo, Eurocopa e UEFA Nations League) mostram um histórico de 7 vitórias e 3 derrotas.

Competição Partida Resultado Status UEFA Nations League 2025 Espanha 5 x 4 França Derrota Eliminada Eurocopa 2024 Espanha 2 x 1 França Derrota Eliminada Copa do Mundo 2022 França 2 x 0 Marrocos Vitória Classificada para a final UEFA Nations League 2021 Bélgica 2 x 3 França Vitória Classificada para a final Copa do Mundo 2018 França 1 x 0 Bélgica Vitória Classificada para a final Eurocopa 2016 Alemanha 0 x 2 França Vitória Classificada para a final Copa do Mundo 2006 Portugal 0 x 1 França Vitória Classificada para a final Eurocopa 2000 França 2 x 1 Portugal Vitória Classificada (na prorrogação) Copa do Mundo 1998 França 2 x 1 Croácia Vitória Classificada para a final Eurocopa 1996 França 0 (5) x (6) 0 República Tcheca Derrota Eliminada nos pênaltis

Espanha e França voltam a se enfrentar em uma semifinal nesta terça-feira (14) no AT&T Stadium, o Estádio de Dallas, no Texas, Estados Unidos, em busca de uma vaga na grande final da Copa do Mundo, a partir das 16h (de Brasília).

As duas equipes vêm de ótimas campanhas no Mundial, com a França tendo vencido todos os jogos que disputou, e a Seleção da Espanha tendo sofrido apenas um único gol em todo o Mundial.