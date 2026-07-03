Treino da Seleção tem preparação para jogo aéreo de Haaland e volta de Raphinha

Jogador Raphinha sendo recebido pelos companheiros de Seleção Brasileira em seu primeiro treino após se recuperar de lesão.

O Brasil dedicou “boa parte” de seus treinos a preparar sua defesa contra o jogo aéreo da Noruega de Erling Haaland, adversária nas oitavas de final da Copa do Mundo, disse o atacante Matheus Cunha nesta sexta-feira (3). Outra novidade às vésperas da partida é o retorno de Raphinha aos treinos em equipe pela primeira vez após se lesionar na vitória por 3 a 0 contra o Haiti.

O letal centroavante do Manchester City marcou cinco gols neste Mundial, apenas um a menos que os artilheiros do torneio, Lionel Messi e Kylian Mbappé, que disputaram um jogo a mais.

A marcação de Haaland e de seus companheiros, vários dos quais são mais altos que os brasileiros, representa um dos principais desafios para a Seleção no jogo do próximo domingo, em East Rutherford, Nova Jersey.

“A gente que tem essa responsabilidade de ser um pouquinho mais alto que a maioria, a gente está sempre entre os nomes que vai estar marcando”, disse o atacante brasileiro, jogador do Manchester United.

Altura

Cunha tem 1,83 m e é um dos titulares mais altos do Brasil, ao lado do atacante Rayan (1,91 m) e dos defensores Danilo (1,84 m), Marquinhos (1,83 m) e Gabriel Magalhães (1,90 m).

Haaland tem 1,95 m de altura, um centímetro a menos que um de seus companheiros de ataque, Alexander Sorloth. O zagueiro Kristoffer Ajer, também titular, mede 1,98 m.

“A gente dedicou, sim, boa parte do treino para estar podendo organizar a defesa, sabendo que eles têm uma arma muito forte, principalmente nas bolas paradas”, afirmou Cunha.

O brasileiro de 27 anos disse que já levou a melhor sobre Haaland em vários confrontos, tanto no clássico de Manchester quanto na época em que ambos jogavam no futebol alemão.

Mas Cunha também tem experiência enfrentando outros jogadores noruegueses perigosos, como o meia Martin Odegaard, capitão do Arsenal.

“Acredito que a gente tem que estar focado não só nele [Haaland], mas em muitos jogadores da seleção norueguesa, que têm uma arma muito forte”, observou.

Matheus Cunha também negou o favoritismo da Seleção Brasileira, que nunca venceu a Noruega (duas derrotas e dois empates).

“É difícil ver que o favoritismo jogue, mas eu vejo de uma forma que nos ajuda, sabe? A confiança em si mesmo depois de fazer gols, a confiança que seus companheiros demonstram. Eu acho que acaba virando uma bola de neve muito positiva”, concluiu.

Raphinha na equipe

O atacante Raphinha participou do treino coletivo da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (3), pela primeira vez desde que se lesionou, a dois dias da partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Noruega.

O jogador do Barcelona machucou a coxa direita no segundo jogo da fase de grupos, contra o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia. Desde então, não participava das atividades em campo com o restante do elenco.

O grupo o aplaudiu antes de iniciar o treinamento no complexo Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, em mais um dia de calor, com o termômetro marcado 36ºC.

Nos 15 minutos abertos à imprensa, os jogadores fizeram exercícios de ativação muscular e rodas de bobinho, em um clima descontraído e alegre.

Equipe contra a Noruega

A CBF não confirmou se Raphinha participaria do restante do treino, no qual está previsto que Carlo Ancelotti comece a esboçar o time titular que enfrentará a Noruega.

Sua presença também não está garantida para o duelo de domingo em East Rutherford, Nova Jersey, contra uma seleção que o Brasil nunca venceu (duas derrotas, dois empates).

O ponta poderia jogar em caso de necessidade e de acordo com sua evolução até o dia da partida, disse na quinta-feira à AFP uma fonte da CBF.

Ancelotti teve todos os jogadores à disposição no treino, com exceção do meio-campista Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda contra o Japão, na fase de 16-avos de final.

O jogador do Flamengo ficará de fora da partida contra os noruegueses, e é possível que só volte a jogar caso a Seleção se classifique para a final, no dia 19 de julho.

*com informações da AFP