Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Uzbequistão x Colômbia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo do Grupo K da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 23h

Uzbequistão e Colômbia fazem nesta quarta-feira (17) sua estreia na Copa do Mundo. A partida será realizada às 23h e vai acontecer no Estádio Azteca, localizado na Cidade do México.

O Uzbequistão vai participar pela primeira vez do campeonato nesta edição de 2026. A seleção garantiu uma classificação inédita ao empatar em 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos nas eliminatórias asiáticas para a competição.

O país, que teve independência declarada apenas em 1991, será a terceira ex-república da União Soviética a disputar uma Copa do Mundo, juntando-se à Rússia e à Ucrânia.

Já a Colômbia marcou presença de seis edições do campeonato: 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 e 2018 e a 7º agora, em 2026. A melhor campanha da história do país foi em 2014, quando eles alcançaram as quartas de final.

Onde assistir Uzbequistão x Colômbia ao vivo

O jogo entre Uzbequistão e Colômbia terá transmissão da CazéTV (YouTube), TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming).