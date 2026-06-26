Veja quais estados decretaram ponto facultativo para o jogo do Brasil na segunda-feira (29)

A Seleção Brasileira vai fazer sua estreia no mata-mata da Copa do Mundo na segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília), quando enfrenta o Japão. O jogo, no início da semana, fez com que alguns governos municipais e estaduais decretassem ponto facultativo para que seus servidores consigam acompanhar a partida.

Até então, os governos do Amazonas, do Distrito Federal, de Goiás, do Rio de Janeiro e do Tocantins, além das prefeituras de Manaus e do Rio de Janeiro, divulgaram medidas para permitir que os funcionários públicos assistam ao jogo. Porém, trabalhadores de serviços considerados essenciais não terão o mesmo benefício.

Amazonas

O governo do estado do Amazonas decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do Poder Executivo no dia da partida. Áreas como saúde e segurança pública, que não serão interrompidas, vão funcionar em escalas e plantões.

O executivo de Manaus também decretou ponto facultativo nos órgãos e entidades da administração, em ato publicado no Diário Oficial do Município. Serão mantidos serviços essenciais, permitindo que gestores definam horários específicos para preservar o interesse público. A Secretaria Municipal de Administração e Gestão ficará responsável por organizar um banco de horas para que os servidores compensem futuramente.

Piauí

O governo do Piauí decretou horário especial de funcionamento para os serviços publicos, que vai encerrar a atividade nos serviços às 12h, para o jogo que inicia as 14h. Atendimentos de saúde, segurança e limpeza pública operam em esquema de escala normal, sem interrupções. As mesmas normas valem para servidores municipais da capital, Teresina.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o ponto facultativo estadual será para repartições da administração do estado. Na capital, a prefeitura também suspendeu o expediente em repartições públicas, com exceção dos órgãos que exercem atividades indispensáveis para a população.

Paraíba

As repartições públicas da Paraíba também terão regime especial de funcionamento devido ao jogo do Brasil, com exceção dos serviços essenciais, como saúde de urgência e segurança, que seguem funcionando normalmente para não causar prejuízos à população. A capital, João Pessoa, também terá ponto facultativo para os funcionários municipais, com expediente somente das 7h às 13h.

Mato Grosso

O estado do Mato Grosso terá ponto facultativo para seus funcionários, com justificativas focadas na mobilidade urbana. No horário do Mato Grosso, que tem fuso uma hora adiantado em relação a Brasília, a partida começa às 13h. Na capital, Cuiabá, os funcionários serão liberados por volta do meio-dia, exceto serviços essenciais.

Goiás

No estado de Goiás, o Decreto nº 10.925/2026 coloca horário especial de expediente para servidores públicos em dias de jogos do Brasil no Mundial. Nesta segunda, como a partida começa às 14h, os servidores serão liberados a partir das 12h. Os funcionários compensam futuramente as horas que serão liberados.

Minas Gerais

O estado de Minas também decretou ponto facultativo para que seus servidores estaduais acompanhem a estreia da Seleção Brasileira no mata-mata. Diversas cidades mineiras, inclusive a capital, também terão ponto facultativo na segunda-feira. Em Belo Horizonte, a medida vale para o período da tarde, com as repartições funcionando entre 7h e 13h.

Distrito Federal

O Distrito Federal adotou o ponto facultativo para os servidores do governo local. Saúde, segurança, fiscalização e outras áreas consideradas essenciais vão organizar suas próprias escalas de funcionamento.

Tocantins

O Tocantins terá liberação parcial, com o governo do estado fazendo ponto facultativo apenas durante a tarde. Pela manhã, os órgãos da administração pública estadual vão funcionar das 8h às 12h. Depois desse horário, os servidores serão liberados para acompanhar a partida. Os serviços essenciais continuarão funcionando em regime de plantão.

Bahia

Na Bahia, a segunda-feira será ponto facultativo para que servidores públicos do estado possam acompanhar a partida da Seleção Brasileira. A medida foi decretada pelo governador, mas não vale para serviços considerados essenciais, como forças de segurança e unidades de saúde, que continuam funcionando normalmente.

União

No serviço público federal, uma regra de ponto facultativo integral não foi estabelecida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, não estabeleceu ponto facultativo integral. Como o jogo começa às 14h, agentes públicos vão poder encerrar o expediente a partir das 11h.

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas depois, entre 3 de agosto e 30 de setembro de 2026, como definido pelo governo. Os órgãos também vão manter serviços essenciais e garantir que a liberação dos funcionários não prejudique o atendimento.

Empresas privadas

Em empresas que não são públicas, a definição de funcionamento ocorre por gestão própria. Os locais privados podem decidir se vão liberar os funcionários, reduzir jornada, trabalhar remotamente, organizar um sistema de compensação das horas em que os funcionários serão liberados ou manter o expediente normal.

Como ponto facultativo não é o mesmo que feriado, faltar para assistir à partida pode levar a medidas disciplinares por parte das empresas privadas. Em várias cidades, o dia 29 de junho é feriado municipal do Dia de São Pedro, fazendo com que os funcionários sejam liberados na segunda-feira, independentemente do jogo do Brasil.