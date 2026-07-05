JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Discutindo Direito | 23h00 - 23h30
Copa do Mundo

‘Voltaremos mais forte’, CBF se posiciona após pior campanha do Brasil na Copa desde 1990

Seleção brasileira foi eliminada neste domingo (05) após perder para Noruega por 2 a 1

Gabriel Pirovani e Sarah Américo

Brasil eliminado (1)
Brasil foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final pela Noruega Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se posicionou na noite deste domingo (05) após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, sangrando a pior campanha do Brasil desde 1990, última vez em que tinha caido nas oitavas de final.

“A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira.”. escreveu a CBF.

Eliminação para Noruega

Noruega venceu a seleção brasileira por 2 a 1 neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, que passou a maior parte do jogo sem aparecer, precisou de apenas dois lances para marcar e mais uma vez o sonho do hexacampeonato brasileiro ficou pelo caminho da competição. Neymar, que entrou no segundo tempo, diminui a diferença no final com um gol de pênalti nos acréscimo. 

Os noruegueses tiveram mais posse de bola durante o jogo todo, os brasileiros mais oportunidades, mas Haaland foi letal e matou o jogo nas chances que teve. 

Pior campanha em 36 anos

Depois de 36 anos, a Seleção Brasileira voltou a ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo. Apenas em duas ocasiões das 23 vezes que o Brasil participou da competição, a canarinha não conseguiu avançar para as quartas de final. A mais nova marca negativa veio neste domingo (05) após ser derrotado por 2 a a para Noruega, seleção que, até hoje, mantém o tabu de nunca ter perdido para o Brasil.

A primeira vez que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final foi em 1934, na segunda edição da competição, quando foi desclassificada pelo Reino da Espanha. O segundo revés veio a acontecer em 1990, quando, naquele ocasição, quem deixou o Brasil para tras foi a Argentina.

Tabu contra Europeus

Além de não conquistar o título há 24 anos, o Brasil também vive um tabu de não vencer uma seleção da Europa na Copa do Mundo durante esse mesmo período. A última vez foi em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 na ifnal. Naquela mesma ocasião o Brasil derrotou outros dois europeus, Bélgica, nas oitavas e Inglaterra nas quartas.

Desde então a Seleção perdeu para:

  • França – 2006
  • Holanda – 2010
  • Alemanha – 2014
  • Bélgica – 2018
  • Croácia – 2022

Assuntos