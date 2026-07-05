‘Voltaremos mais forte’, CBF se posiciona após pior campanha do Brasil na Copa desde 1990

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se posicionou na noite deste domingo (05) após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, sangrando a pior campanha do Brasil desde 1990, última vez em que tinha caido nas oitavas de final.

“A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira.”. escreveu a CBF.

Eliminação para Noruega

A Noruega venceu a seleção brasileira por 2 a 1 neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland, que passou a maior parte do jogo sem aparecer, precisou de apenas dois lances para marcar e mais uma vez o sonho do hexacampeonato brasileiro ficou pelo caminho da competição. Neymar, que entrou no segundo tempo, diminui a diferença no final com um gol de pênalti nos acréscimo.

Os noruegueses tiveram mais posse de bola durante o jogo todo, os brasileiros mais oportunidades, mas Haaland foi letal e matou o jogo nas chances que teve.

Pior campanha em 36 anos

Depois de 36 anos, a Seleção Brasileira voltou a ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo. Apenas em duas ocasiões das 23 vezes que o Brasil participou da competição, a canarinha não conseguiu avançar para as quartas de final. A mais nova marca negativa veio neste domingo (05) após ser derrotado por 2 a a para Noruega, seleção que, até hoje, mantém o tabu de nunca ter perdido para o Brasil.

A primeira vez que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final foi em 1934, na segunda edição da competição, quando foi desclassificada pelo Reino da Espanha. O segundo revés veio a acontecer em 1990, quando, naquele ocasição, quem deixou o Brasil para tras foi a Argentina.

Tabu contra Europeus

Além de não conquistar o título há 24 anos, o Brasil também vive um tabu de não vencer uma seleção da Europa na Copa do Mundo durante esse mesmo período. A última vez foi em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 na ifnal. Naquela mesma ocasião o Brasil derrotou outros dois europeus, Bélgica, nas oitavas e Inglaterra nas quartas.

Desde então a Seleção perdeu para: